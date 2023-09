Shakira, criticada por una extrabajadora: «Es tacaña y humilla a la gente»

Shakira ha puesto en marcha un capítulo más en su venganza hacia Gerard Piqué y ahora ha cargado, de una manera muy cruel, hacia su antiguo suegro. En la última canción que ha estrenado, llamada El jefe , llega a desear la muerte del padre de Piqué en una frase demoledora: «Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero mi exsuegro todavía no ha pisado sepultura«. Un dardo sumamente feo teniendo en cuenta que se trata, ni más ni menos, que del abuelo de sus hijos. En este tema, aun así, lo que ella quería era hacer una oda en la clase trabajadora que está explotada por trabajadores ricos y malvados. Lo que no se esperaría era la aparición de Cristina Cárdenas, una mujer que ha dejado claro que la cantante colombiana tampoco es una jefa muy amable.

Ha hablado de ellos en Vamos a ver , un magacín de Telecinco que le ha dado voz para que criticara como trataba Shakira a sus trabajadores. Con Cristina, la artista habría coincidido en un rodaje publicitario porque esta era la coordinadora de figuración. En esta experiencia, presuntamente, la mujer habría sido testigo del maltrato de Shakira hacia sus trabajadores: «Puso en el contrato que cuando ella pasara, todos los figurantes tenían que levantarse y ponerse de cara a la pared. No hay más palabras. Shakira no es una buena jefa y hace muchos feos hacia las personas que trabajan con ella. He estado a su lado durante cuatro años y he podido ver en primera persona estos gestos que tenía».

Entrevista sorprendente de Cristina Cárdenas | Telecinco

Asegura que Shakira habría «despreciado y humillado» a una de las figurantes del anuncio: «Pidió que nadie la mirara en los ojos y echó del rodaje a una chica que destacaba más que ella. La señaló con el dedo… Aquí se delató y demostró que no es una buena profesional«.

Además, también le acusa de no pagar bien a sus empleados: «Shakira es la mujer más rácana que te puedes encontrar. Es una mujer con muchas fobias y muchas inseguridades. En realidad, no sabéis qué ha vivido aquella familia y cómo ha sufrido Gerard Piqué», ha espetado.

La prensa norteamericana no se cree el testimonio de Cristina Cárdenas

La mujer ya había aparecido a televisión con anterioridad, una antigua amiga de Rocío Carrasco a quien acusaron en su momento de traicionarla para vender una exclusiva y de mentir en varias ocasiones. Su credibilidad no es muy buena, pero muchos medios se han hecho eco de lo que dice sobre la manera de trabajar de Shakira. Algunos medios norteamericanos le acusan, directamente, de habérselo inventado todo para poder tener un momento de fama: «Cristina Cárdenas estaría acostumbrada a presentarse como testigo en los montajes falsos que realizan los programas de entretenimiento para ganar popularidad».

Cristina Cárdenas ya había aparecido en televisión | Telecinco

¿Pero de dónde salen todos los detalles que da? ¿Realmente no hay nada de cierto? Shakira no se ha pronunciado sobre esta acusación, así que no hay pruebas sobre cuál es la versión real. Ahora bien, siempre dicen eso de que cuando el río suena, agua lleva.