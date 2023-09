L’ONU avisa que seria “discriminatori” que el català no fos oficial a la UE

El Relator Especial de les Nacions Unides sobre Afers de les Minories, Fernand de Varennes, ha advertit que seria “discriminatori” que el català no fos oficial a la Unió Europea. Enmig del debat sobre la necessitat d’incorporar noves llengües de treball a les institucions europees, el relator especial ha recordat que el català “té més parlants que habitants hi ha a molts països europeus”, un argument similar a l’utilitzat per l’estat espanyol per defensar la mesura. “Per raons polítiques i demogràfiques hauria de ser reconegut a la UE”, ha dit Fernand de Varennes en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio.

El jurista canadenc, que en el passat ha carregat amb duresa contra l’estat espanyol per la repressió judicial als presos polítics i l’ús de Pegasus contra l’independentisme, ha advertit que seria “discriminatori no poder fer servir el català de manera raonable i justificada” a la Unió Europea. El relator especial de l’ONU per qüestions de les minories també ha criticat la burocràcia i els requisits massa exigents que imposa la UE per incorporar noves llengües de treball —”necessites una mena d’estatus oficial per tenir accés a drets, ha dit— i ha defensat que a Nacions Unides es fa amb criteris “objectius i factuals”, no polítics.

Reunió del Consell d’Afers Generals de la Unió Europea per tractar l’oficialitat del català, el basc i el gallec / ACN

Acte al Parlament Europeu per reclamar l’oficialitat del català

Plataforma per la Llengua organitza aquest dimarts a la tarda un acte al Parlament Europeu, coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, per pressionar els eurodiputats i aconseguir l’oficialitat del català a la Unió Europea. A banda del mateix Varennes, hi participaran el doctor en Ciències Polítiques per la UPF i Càtedra UNESCO en Polítiques Lingüístiques, Vicent Climent-Ferrando; la professora de sociolingüística de la Universitat d’Amsterdam, Eva J. Daussà; i el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.

L’acte se celebra una setmana després que el Consell d’Afers Generals de la UE decidís ajornar la decisió sobre l’oficialitat del català, el basc i el gallec a les institucions europees. Molts estats han expressat dubtes sobre la necessitat d’introduir més llengües a la Unió Europea, que ja té 24 llengües oficials i en els pròxims anys n’haurà d’incorporar més si fructifiquen les negociacions d’adhesió d’Ucraïna i dels Balcans. Plataforma per la Llengua reclama als 27 que donin llum verda a l’oficialitat del català a la pròxima reunió del Consell d’Afers Generals, que està previst per al 24 d’octubre. L’última oportunitat seria a mitjans de novembre, pocs dies abans que s’acabi el termini perquè Pedro Sánchez pugui lligar els suports per a la seva investidura i eviti la repetició electoral.