ERC porta a Europa el discurs de Felipe González sobre la “minoria” catalana

Esquerra Republicana ha demanat a la Comissió Europea que valori si les paraules de l’exdirigent del PSOE i expresident espanyol Felipe González quan va demanar al PSOE que no cedís al “xantatge de minories en vies d’extinció” van ser un “discurs d’odi contra Catalunya”. L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha enviat aquesta pregunta parlamentària a la Comissió Europea i ha denunciat les paraules de Felipe González que “inciten sense cap dubte a l’odi cap a la comunitat catalana i unes conviccions polítiques legítimes i democràtiques”. Per això els demana que analitzin si poden suposar una vulneració de l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE. A banda, també ha preguntat si aquest tipus de declaracions s’haurien de “criminalitzar” en l’àmbit europeu.

ERC creu que sí que va ser un discurs d’odi i que aquest tipus de declaracions contra Catalunya “s’han normalitzat” a l’estat espanyol. “Però cal continuar denunciant-ho, especialment a la Unió Europea, on estem legislant per regular aquest crim en l’àmbit europeu”, ha escrit Riba en una piulada a la xarxa social antigament anomenada Twitter, actualment X. Riba també ha assegurat que aquest discurs de Felipe González està farcit de paraules “indecents” i “condemnables”.

A banda, en la carta Riba pregunta a la Comissió Europea si les paraules de l’expresident espanyol i expressions similars podrien encabir-se en el futur en un delicte d’incitació a l’odi recollit a l’article 83 dels tractats europeus. En una piulada anterior, Riba ha assegurat que té no hi ha “esperances de trobar justícia a l’estat espanyol”, però que a Europa buscaran la “reparació de cada dret que ens ha estat vulnerat per acabar amb la repressió i la impunitat”.