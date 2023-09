L’ANC, sobre l’amnistia: “Pot ser una trampa per blanquejar l’Estat”

L’amnistia és una de les pedres angulars de les negociacions de l’independentisme amb el PSOE per desencallar la governabilitat espanyola. Després que aquest dilluns al matí ERC hagi assegurat que la llei d’amnistia ja està molt avançada, ja que “tota la part política” està pactada i ara “només queden punts tècnics”, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) alerta a través d’un comunicat que “l’amnistia pot ser una trampa per blanquejar l’Estat” i que, d’aquesta manera, “evitin la seva condemna al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)”. Una condició que creuen pot allunyar Catalunya de la independència que busca.

Les darreres eleccions espanyoles han posat en relleu una vegada més el pes de l’independentisme dins la política espanyola. L’entitat, però, alerta que aquests resultats també han posat sobre la taula “la política partidista una negociació que es diu per l’amnistia“. Des de l’ANC lamenten que, tot i que aquestes converses s’estiguin duent a terme en vigílies del referèndum de l’1-0, els partits independentistes no parlin de “reactivar la declaració d’independència suspesa”, ni tampoc de reconèixer el “dret de secessió de Catalunya“. És per això que l’entitat torna a defensar la seva postura en tot aquest entramat de negociacions: “Si el que volem és la independència, una amnistia no té cap mena de sentit si no ve acompanyada del reconeixement, per part de l’estat, del dret a l’autodeterminació i del dret del Parlament de Catalunya a fer efectiva la independència“.

Mig centenar de persones convocades per l’ANC protesten davant la reunió de ministres de transports de la UE a Barcelona / ACN

Desconfiar d’Espanya

En aquest mateix comunicat, l’ANC insta l’independentisme polític a desconfiar d’Espanya, ja que pactar una amnistia sense renunciar a res és un escenari que l’Estat no contemplarà mai: “En tot moment, l’amnistia es planteja com un perdó, un indult 2.0, sense admetre la legitimitat del Primer d’Octubre ni la de poder fer referèndums per la independència“. En aquesta línia, doncs, l’entitat considera que el millor camí per aconseguir la independència és seguir els passos del TEDH: “Si el tribunal condemna Espanya per utilitzar la justícia per silenciar la dissidència i per apartar els polítics i líders del moviment civil de la vida política activa, tindrem un dels altaveus més potents per fer valer la nostra causa”.