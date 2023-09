Comunicat contra Puigdemont i Comín dels discrepants del Consell de la República

Una trentena de membres de l’Assemblea de Representants del Consell de la República han carregat durament contra Carles Puigdemont i Toni Comín, president i vicepresident, respectivament, del govern de l’entitat. Després que Puigdemont proposés eliminar la figura de l’assemblea tan bon punt acabés la legislatura actual per a substituir-la per dos òrgans nous, un de representació dels consells locals i un altre que treballi en “l’elaboració de la legislació republicana”, les veus més discrepants amb l’equip de govern de l’entitat vigent se senten desplaçades: “Per què sembla que l’Assemblea de Representants esdevé una molèstia per al govern?”, pregunten.

En la carta oberta a la qual ha tingut accés El Món, la trentena de representants discrepants titllen a Puigdemont i Comín d’haver adoptat un rol autoritari dins l’entitat. “El vicepresident, Toni Comín, ha insistit repetidament que l’Assemblea de Representants hauria d’acatar les directrius i donar suport a les orientacions polítiques del Govern. Aquesta postura seria aberrant en qualsevol sistema parlamentari seriós i també ho és per a l’Assemblea”, comencen. Desgranant aquesta idea, la trentena de firmants lamenten que els màxims representants de l’entitat actuen “unilateralment”, sense tenir en compte la veu de l’Assemblea, “el grup elegit democràticament pels membres del Consell”: “La seguretat de l’exili és una qüestió d’importància capital. No obstant això, aquesta importància no pot ser ni ha de ser utilitzada d’excusa per a adoptar actituds autoritàries o per a prendre decisions sense la deguda consideració de la ciutadania i dels seus representants”, etziben.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

Mala gestió de recursos

Els discrepants, a banda de criticar la “deriva autoritària” que consideren que han adoptat Puigdemont i Comín, també els acusen d’haver desviat una quantitat significativa de recursos” cap a “despeses de representació”, i es pregunten si “no han estat una via de negoci d’un cercle reduït de persones pròximes al vicepresident”. És a dir, en resum, els acusen de corrupció. Cal tenir en compte, també, el context en el qual arriba aquesta carta: tots els òrgans del Consell han quedat dissolts fins a la nova legislatura. En aquest sentit, els signants de la carta crítica, un 25% dels 121 membres de l’Assemblea, alerten que en aquesta proposta “la responsabilitat sobre la confecció i determinació de les normes internes de funcionament del Consell recauria únicament en el govern, que seria autònom i independent en fer i refer les normes al gust dels seus components”.