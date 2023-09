La venjança de dos valencians per l’esbojarrada recepta de paella

La paella és un dels menjars més típics de la cuina valenciana. Un plat que es pot menjar de diverses maneres, però sent conscient que llavors arribarà una allau de crítiques. Perquè, com diuen a València, la paella només es pot fer d’una manera, i si no és un “arròs amb coses”. I això és exactament el que ha passat en aquest vídeo. El xef italià Francesco Aquila, conegut per ser el guanyador de la desena edició de Màster Xef a Itàlia, es va atrevir a fer un vídeo mostrant la seva pròpia versió de la paella valenciana, la vera paella. Però, ja fos de broma o de debò, la seva recepta va ofendre fins a l’últim valencià existent.

Els dos còmics valencians que tenen un canal de TikTok conjuntament, els Jajaers, han fet un vídeo venjant-se d’aquesta “aberració” de paella que planteja el xef italià. Després de veure com Aquila col·loca “pollastre, salsitxes picants i pèsols” dins de l’arròs, els dos valencians decideixen prendre cartes en el tema i atacar, satíricament, el plat estrella d’Itàlia: la pizza. Amb un to de burla comencen a estendre tomàquet de pot per sobre d’una massa que més que de pizza sembla de crep. Mentre repeteixen que és “una pizza totalment original” amb un italià macarrònic van llençant formatge de bossa per fondre a la massa, desvirtuant la màgia dels productes italians.

Una pizza amb pinya

Com no podia ser de cap altra manera, els dos còmics decideixen posar-li pinya a la pizza, un dels ingredients pitjor valorats dins aquesta recepta. Continuen amb les fruites i hi afegeixen préssec en almívar, convertint-la ja en un plat completament immenjable. Els dos valencians ja han aconseguit venjar-se de la recepta de la paella. Però encara no en tenien prou i decideixen posar-hi espaguetis per sobre. Uns espaguetis, però, sense fer, ja que el que volen és trencar-los per la meitat, una de les coses més odiades per qualsevol cuiner italià.