Nou ofegament mortal a Catalunya: mor un home de 76 anys a Salou

Aquest dilluns al matí ha mort un home de 76 anys. La víctima s’ha ofegat a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. El telèfon d’emergències ha rebut l’avís alertant de la situació a les 11.15 hores quan un home tenia dificultats per sortir de l’aigua. Les autoritats s’han posat en marxa ràpidament per donar resposta a l’alerta, i hi han enviat diversos equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat. Quan han arribat els sanitaris, l’han tret del mar inconscient i ha mort allà, tot i les maniobres de reanimació. Aquesta és la segona víctima mortal dels últims dies, ja que el divendres de la setmana passada un altre home de 77 anys va morir ofegat a la platja dels Capellans de la mateixa localitat.

Amb aquestes dues ja són 29 les persones que han perdut la vida des que va començar la temporada d’estiu el passat 15 de juny. Ara bé, cal tenir en compte que el període estival va acabar el passat 15 de setembre amb un recompte de 25 víctimes mortals. Així doncs, en els darrers deu dies s’han produït quatre ofegaments mortals a la costa catalana, tres dels quals a la província del Tarragonès.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Mor un escalador

Durant aquest cap de setmana s’han produït altres accidents mortals. Un home de 56 anys ha mort aquest passat diumenge al matí mentre escalava als Pirineus aragonesos, a Benasc concretament. Segons ha informat la Guàrdia Civil, la víctima s’ha precipitat al buit quan escalava la Cresta de Llosàs, a la comarca de la Ribagorça, amb un company de 47 anys. Els serveis d’emergència van rebre l’avís de l’accident prop de dos quarts d’onze del matí, i va ser en aquell moment que van posar en marxa el Grup de Rescat Especial d’Intervenció a la Muntanya (GREIM). Amb l’ajuda de la Gendarmeria Francesa, els equips de rescat han localitzat el cos sense vida de l’home.