Amnistia, autodeterminació i benestar ciutadà: les prioritats d’Aragonès

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encara una setmana clau en la seva legislatura: el debat de política general. Aragonès no vol centrar només el seu discurs en el conflicte polític actual amb l’Estat, sinó que també té la intenció de posar especial èmfasi en fer propostes per millorar la vida dels ciutadans. Així doncs, segons avancen des del Palau de la Generalitat, Aragonès marca l’amnistia, l’autodeterminació i el benestar ciutadà, especialment com fer front al dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies, com a prioritats pel nou tram de legislatura.

Aragonès obre el debat sense límit de temps i preveu un discurs llarg que estructurarà en tres blocs. Un primer en què farà balanç de l’obra del Govern i defensarà el compliment dels compromisos. Segons ha avançat el mateix executiu català, el compliment del pla de legislatura se situa en el 58,5%, tot i que durant el primer bloc repassarà qüestions de totes les carteres de l’equip de Govern. En un segon bloc, el president vol fer propostes de futur per millorar la vida de la gent i seguir “transformant” el país. I dedicarà la part final del discurs a la resolució del conflicte polític, on parlarà del referèndum com a “eina imprescindible per resoldre el conflicte de fons” i d’amnistia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la roda de premsa a Palau / Bernat Vilaró

Ara bé, segons les previsions l’amnistia no és un dels principals punts, ja que els republicans consideren que ja és una qüestió que està molt tancada amb el govern espanyol, per la qual cosa el més adient és posar el punt de mira en altres temes, com ara el referèndum. El debat de política general també donarà pistes sobre les condicions amb què Aragonès afronta la recta final del seu mandat, tenint en compte que com a màxim hi haurà eleccions el febrer del 2025. Cal tenir en compte que Aragonès governa en minora després que trenqués relació amb Junts.

La investidura de Feijóo

El debat de política general començarà a les 10 hores del matí, dues hores abans que Feijóo pugi al faristol del Congrés per sotmetre’s al debat d’investidura. És per això que és previsible que durant el debat al Parlament, la governabilitat espanyola i el conflicte polític actual també sigui un dels punts a debatre i comentar durant la jornada.