Arxiven la denúncia contra ‘l’Està Passant’ pel gag de la Virgen del Rocío

El jutjat d’instrucció número 5 de Sant Feliu de Llobregat ha arxivat la denúncia contra el programa ‘Està Passant’ de TV3 pel gag de la Virgen del Rocío. Els denunciats eren l’actriu Judit Martín, l’actriu que en aquell moment interpretava a la Verge, Toni Soler, director i conductors del programa previ al telenotícies de la televisió pública; i Jair Domínguez, copresentador del programa. El jutge considera que la conducta denunciada no és motiu de delicte i que, per tant, “una vegada constatat que el gag forma part de l’àmbit del contingut del dret i que el seu exercici no ha estat extralimitat, ha de concloure’s que la conducta dels denunciats està emparada en la llibertat d’expressió”.

En aquest gag la còmica Judit Martín, que anava disfressada de Verge del Rocío i duia un nino per simbolitzar Jesús, va fer mofa sobre la vida sexual, l’accent andalús i la religiositat d’aquesta zona. La denúncia va arribar de mans de la Fundación Española de Abogados Cristianos el passat 10 de maig. Ara, però, el jutge ha considerat que el gag no incompleix en cap moment el llindar del delicte, per la qual cosa no hi ha cap motiu de pes perquè la causa judicial segueixi endavant: “Pel que fa a la imitació de la ‘saeta’, no pot obviar-se que és una forma més d’expressió artística. Que estigui íntimament lligada a un fenomen religiós com la Setmana Santa no exclou la seva satirització o exageració”, conclou la sentència a la qual ha tingut accés El Món.

Toni Soler en un programa de l’Està Passant – TV3

Gag polèmic, però inofensiu

El jutjat de Sant Feliu de Llobregat assevera que el gag és polèmic, però inofensiu, ja que en cap moment va impedir que les tradicions de les quals feia befa se celebressin amb normalitat. “No ha impedit ni pretenia impedir que individus i entitats catòliques exercissin el seu dret sense cap coacció, ni incitava a exercir actes d’hostilitat o violència cap a ells. I efectivament, no ha impedit que les tradicions sobre les quals es feia broma, com la Verge de la Rocío o la Setmana Santa, se celebressin amb total normalitat. Simplement, ha generat reaccions d’indignació que s’han manifestat en diversos tuits i comunicats de premsa d’individus i entitats de tota mena d’ideologia i dedicació”, conclou.