Archivan la denuncia contra ‘Està Passant’ por el gag de la Virgen de Rocío

El juzgado de instrucción número 5 de Sant Feliu de Llobregat ha archivado la denuncia contra el programa ‘Está Passant’ de TV3 por el gag de la Virgen de Rocío. Los denunciados eran la actriz Judit Martín, la actriz que en aquel momento interpretaba a la Virgen, Toni Soler, director y conductores del programa previo al telediario de la televisión pública; y Jair Domínguez, copresentador del programa. El juez considera que la conducta denunciada no es motivo de delito y que, por lo tanto, «una vez constatado que el gag forma parte del ámbito del contenido del derecho y que su ejercicio no ha sido extralimitado, tiene que concluirse que la conducta de los denunciados está amparada en la libertad de expresión».

En este gag, la cómica Judit Martín, que iba disfrazada de Virgen de Rocío y llevaba un muñeco para simbolizar Jesús, hizo mofa sobre la vida sexual, el acento andaluz y la religiosidad de esta zona. La denuncia llegó de manos de la Fundación Española de Abogados Cristianos el pasado 10 de mayo. Ahora, pero, el juez ha considerado que el gag no incumple en ningún momento el umbral del delito, por lo cual no hay ningún motivo de peso para que la causa judicial siga adelante: «En cuanto a la imitación de la ‘saeta’, no puede obviarse que es una forma más de expresión artística. Que esté íntimamente ligada a un fenómeno religioso como la Semana Santa no excluye su satirización o exageración», concluye la sentencia, a la cual ha tenido acceso El Món .

Toni Soler en un programa de lo Está Pasando – TV3

Gag polémico, pero inofensivo

El juzgado de Sant Feliu de Llobregat asevera que el gag es polémico, pero inofensivo, puesto que en ningún momento impidió que las tradiciones de las cuales hacía befa se celebraran con normalidad. «No ha impedido ni pretendía impedir que individuos y entidades católicas ejercieran su derecho sin ninguna coacción, ni incitaba a ejercer actas de hostilidad o violencia hacia ellos. Y efectivamente, no ha impedido que las tradiciones sobre las cuales se bromeaba, como la Virgen de Rocío o la Semana Santa, se celebraran con total normalidad. Simplemente, ha generado reacciones de indignación que se han manifestado en varios tuits y comunicados de prensa de individuos y entidades de todo tipo de ideología y dedicación», concluye.