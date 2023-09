Els comuns, sobre l’amnistia: “Hem de posar-hi voluntat perquè funcioni”

El portaveu dels comuns, Joan Mena, creu que les negociacions sobre l’amnistia “requereixen temps”, cosa que dificulta les exigències temporals que han marcat Junts i ERC. “És una negociació complexa i hem de posar-hi voluntat perquè tiri endavant”, assegura el portaveu durant una roda de premsa aquest dilluns al matí, on també ha afegit que és complicat poder complir amb els terminis que marca l’independentisme, és a dir, fixar la llei d’amnistia per abans de la possible investidura de Pedro Sánchez. Mena ha defensat que la posició dels comuns “és clara” sobre la desjudicialització del conflicte i insta el PSOE a “posar-se a treballar” per tancar un acord d’investidura.

En referència a aquestes negociacions, Mena ha expressat que des del partit “exploren la possibilitat” que el pacte vagi més enllà i inclogui un “acord de polítiques concretes” que faciliti, entre d’altres, l’aprovació els pressupostos generals de l’Estat. “Serà fonamental per al desenvolupament d’aquest govern”, subratlla. En referència al debat d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo calendaritzat per aquest dimarts i dimecres, Mena creu que és com “un simulacre que no és creïble ni pels seus votants”. Per al portaveu, l’intent del líder dels populars de convertir-se en president serà un autèntic “fracàs” perquè Feijóo només està capacitat per estar a “l’oposició”.

El portaveu dels Comuns, Joan Mena / JAG

Debat de política general

Mena també s’ha referit al debat de política general que aquest dimarts se celebrarà al Parlament de Catalunya i ha afirmat que des dels comuns consideren que aquest ha de servir perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “demostri que té sentit acabar la legislatura” tot i governar en minoria. “Des de l’inici de la legislatura hem demanat a Aragonès que defineixi el seu rumb per Catalunya, estem a punt d’arribar a la meitat de la legislatura i no coneixem quin és el seu rumb”, lamenta Mena.