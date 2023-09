ERC insta Sánchez a “espavilar” si vol ser investit

La portaveu d’ERC, Raquel Sans, ha instat aquest dilluns al matí al president en funcions, Pedro Sánchez, a “fer el favor d’espavilar” amb les negociacions si vol ser investit, ja que els avisen que no té cap suport assegurat i que no acceptaran “cap proposta d’última hora”. “Haurà de treballar si vol ser investit”, argumenta Sans, afegint que el PSOE “sap molt bé les condicions d’ERC: amnistia, autodeterminació i benestar de la ciutadania”. En aquest sentit, la republicana assegura que les negociacions per la llei d’amnistia estan en una fase molt avançada. De fet, diu que entre els partits “corren documents” i que es comença a entrar ja en la “fase més tècnica de l’amnistia”.

Sans també ha volgut donar resposta a les declaracions que ha fet aquest mateix matí el responsable de les negociacions designat per Sumar, Jaume Asens, en les quals ha dit que posar l’autodeterminació sobre la taula és contraproduent per arribar a un acord. En aquest sentit, Sans ha replicat que “si vol descafeïnar les negociacions, és la seva responsabilitat”, però no és el rumb que volen seguir des d’ERC. De fet, la portaveu reclama començar a emprendre “el rumb cap al referèndum” perquè “l’amnistia està per descomptada”. “Fa molt de temps que treballem en aquest sentit i en l’acord de la Mesa del Congrés ja es va signar acabar amb la desjudicialització”, etziba.

La vicesecretària de Feminismes i LGTBI d’ERC i diputada al Parlament, Raquel Sans, en roda de premsa a la seu del partit / ACN

Amnistia ja pactada

Els republicans asseguren que l’amnistia ja estava pactada, ja que formava part de l’acord per la Mesa del Congrés, constituïda gràcies al suport dels republicans. Per a Sans ara és el moment de “començar la negociació de veritat” i parlar de referèndum, però per fer-ho creu que cal coordinació de les forces independentistes, ja que és la manera per aconseguir els millors resultats tenint en compte que l’objectiu és compartit. “Si tots reclamem el mateix no té cap sentit que tothom vagi per lliure”, conclou.