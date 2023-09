El ‘val escolar’ també servirà per als alumnes d’ESO

El val escolar s’estendrà als alumnes d’ESO de cara al curs que vinent i serà de 70 euros per a tots els alumnes, també per als de primària. Segons ha avançat aquest dilluns al matí TV3 i ha confirmat l’ACN, aquesta és una de les mesures que presentarà dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el debat de política general. Aquest és un canvi substancial respecte el funcionament d’aquest val aplicat per al curs d’enguany, ja que s’amplia el nombre de persones a qui va destinat, però es redueix la quantitat econòmica. Segons el Govern, als 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades s’hi sumaran els 330.000 estudiants de secundària. Així doncs, s’arribarà a uns 790.000 en total. Ara bé, en repartir més vals, la quantitat es redueix de 100 euros per persona a 70.

Els vals escolars serveixen per comprar material de papereria, llibres de text, calculadores, motxilles o jocs educatius per encarar el curs escolar. L’objectiu d’aquesta mesura impulsada per l’executiu català és seguir minimitzant l’impacte de la inflació i l’augment de preus, i ajudar a les famílies amb les despeses relacionades amb l’escolarització. Aragonès valora molt positivament l’arrencada escolar d’enguany, i és per això que creu que el més adient és continuar implementant mesures com el val, i fer-les més extensives a tot l’alumnat.

Falta de vetlladors

Ara bé, tot i la valoració positiva de l’inici de curs d’enguany, no tot són bones notícies per Educació. La directora general d’Educació Inclusiva de la Generalitat, Laia Asso, ha explicat aquest mateix matí en una entrevista a la televisió pública de Catalunya que el Departament no podrà contractar més vetlladors per a les escoles durant aquest curs perquè ja s’ha exhaurit la partida d’aquest àmbit al pressupost. Tot i que Asso assegura que el 80% dels centres educatius tenen més hores de vetlladors que els altres anys, moltes famílies encara consideren que no és suficient.