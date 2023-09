El vale escolar también servirá para los alumnos de ESO

El vale escolar se extenderá a los alumnos de ESO de cara en el curso que próximo y será de 70 euros para todos los alumnos, también para los de primaria. Según ha avanzado este lunes por la mañana TV3 y ha confirmado la ACN, esta es una de las medidas que presentará martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el debate de política general. Este es un cambio sustancial respeto el funcionamiento de este vale aplicado para el curso de este año, puesto que se amplía el número de personas a quienes va destinado, pero se reduce la cantidad económica. Según el Gobierno, a los 460.000 alumnos de primaria de las escuelas públicas y concertadas se sumarán los 330.000 estudiantes de secundaria. Así pues, se llegará a unos 790.000 en total. Ahora bien, al repartir más vales, la cantidad se reduce de 100 euros por persona a 70.

Los vales escolares sirven para comprar material de papelería, libros de texto, calculadoras, mochilas o juegos educativos para encarar el curso escolar. El objetivo de esta medida impulsada por el ejecutivo catalán es seguir minimizando el impacto de la inflación y el aumento de precios, y ayudar a las familias con los gastos relacionados con la escolarización. Aragonés valora muy positivamente el arranque escolar de este año, y es por eso que cree que el más adecuado es continuar implementando medidas como el vale, y hacerlas más extensivas a todo el alumnado.

Una bibliotecaria atiende los niños usuarios de la biblioteca escolar de su centro / EP

Falta de veladores

Ahora bien, todo y la valoración positiva del inicio de curso de este año, no todo son buenas noticias por Educación. La directora general de Educación Inclusiva de la Generalitat, Laia Asso, ha explicado esta misma mañana en una entrevista en la televisión pública de Cataluña que el Departamento no podrá contratar más veladores para las escuelas durante este curso porque ya se ha agotado la partida de este ámbito al presupuesto. A pesar de que Asso asegura que el 80% de los centros educativos tienen más horas de veladores que los otros años, muchas familias todavía consideran que no es suficiente.