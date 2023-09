Vilagrà diu que l’amnistia “està a tocar” i aposta per negociar un referèndum

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que l’amnistia “està a tocar”, però que cal continuar “avançant” per a negociar un referèndum pactat amb l’Estat com a moneda de canvi per a la investidura del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. En una atenció als mitjans després de presentar el pòdcast “més gran mai fet en català”, la consellera ha assenyalat que la negociació per la investidura “dependrà”, a banda de l’amnistia, de la negociació quant a l’autodeterminació. També hi tindrà part el “benestar de la ciutadania”. “Hem de poder obrir i abordar -les tres carpetes- i, en aquest sentit, anirem tan ràpidament com sigui possible”, ha insistit.

Vilagrà ha reivindicat l’arribada del català al Congrés perquè “s’ha demostrat que quan diversos grups empenyen en la mateixa direcció els resultats surten”. “En un marc com l’actual és important que treballem coordinadament en tres carpetes absolutament necessàries: d’una banda, l’amnistia, que tenim a tocar, però també en l’autodeterminació i en el benestar de la ciutadania”, ha urgit. Això serà clau per al debat d’investidura de Sánchez, tot i que abans se celebrarà el del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no té prou suports i que s’espera, per tant, que sigui fallida.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant una compareixença al Palau de la Generalitat / ACN

Carrega contra les maniobres de PP i Vox contra el català al Congrés

En aquest sentit, la consellera de la Presidència ha dit que a ERC “no els interpel·la el que passi el dimarts vinent al Congrés” perquè en cap cas donaran suport a Feijóo. També ha carregat contra el PP i Vox per “intentar fer enrere” i maniobrar contra la possibilitat de parlar català, gallec i euskera al Congrés i a les institucions europees. Sobre la manifestació que se celebrarà demà diumenge a Madrid en contra de l’entrada de les llengües oficials a la cambra baixa, Vilagrà ha assegurat que el PP i l’extrema dreta “sempre han anat contra els avenços de Catalunya, siguin lingüístics, en drets polítics o humans”.