VÍDEO | El Govern impulsa “el pòdcast en català més gran mai fet”

El Govern ha anunciat una nova iniciativa per enfortir el català. Es tracta de fer circular una cabina de ràdio mòbil per tota Catalunya perquè tothom pugui participar en el pòdcast “més gran que s’ha fet mai en català”. L’activitat s’emmarca en la campanya de la Queta “Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure!” i ha estat presentada aquest dissabte per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, des de la plaça Catalunya de Barcelona. “Volem que la gent utilitzi el català en tots els àmbits”, ha assegurat Garriga, que considera que cal demostrar “que el català és divers, té molts accents i és útil per a tothom”.

Entrevistes, paelles, karaokes i el projecte AINA

Els participants del pòdcast podran escollir quatre opcions segons el seu nivell de català. Hauran de triar entre ser entrevistades per la Queta i fer-li preguntes relacionades amb la relació de la persona amb la llengua, practicar la llengua en una conversa amb la Queta sobre comprar ingredients per una paella, fer un karaoke amb la cançó Començar, que els Tyets, les Marala i el Kelly Isaiah o donar una mostra de veu pel projecte AINA. Un cop hagin fet l’enregistrament, rebran la seva gravació al mòbil i un cop s’hagin recollit totes les veus es farà un pòdcast amb una selecció de tots els participants.

Les conselleres de Cultura i Presidència, Natàlia Garriga i Laura Vilagrà, presenten el pòdcast més gran mai fet en català / ACN

La primera cabina de pòdcast ja s’ha estrenat aquest dissabte a Barcelona coincidint amb les festes de la Mercè i posteriorment rodarà per Sabadell, Terrassa, Tàrrega, Igualada, Manresa, Reus, Tortosa, Lleida, Tarragona, Tremp, Girona, Vic, Figueres, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. La consellera de Cultura ha celebrat que el català estigui “assolint fites importants”, però ha advertit que cal seguir treballant la llengua “en tots els àmbits”. Per això, considera que aquesta campanya fomentarà el català “amb tots els accents” i sense importar el nivell de cadascú.