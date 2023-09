Cinc racons a descobrir aquesta tardor a la Vall d’Aran

Després d’un estiu calorós arriba la tardor, l’època de l’any en la qual els boscos es tenyeixen de tons marronosos i ataronjats i les temperatures comencen a baixar substancialment per donar pas al fred de l’hivern. Un dels racons ideals per gaudir del paisatge aquests dies abans que entri de ple el fred és la Vall d’Aran, ja que un cop quedi totalment coberta per la blanca neu la temporada d’esquí donarà el seu tret de sortida. Així doncs, aprofitar un cap de setmana d’octubre per endinsar-se dins els boscos aranesos és un gran pla per fer en família. Aquests són els cinc racons que no us podeu perdre, segons la pàgina web ‘Viatjaresdescobrir‘.

El bosc de Conangles

Ben a prop del túnel que obre camí fins a Viella, la capital aranesa, s’alça el bosc de Conangles. Un dels boscos més bonics de veure gràcies a la fusió de colors que es crea en les copes dels arbres, ja que uneix el verd dels avets amb les tonalitats marronoses dels faigs. A tot aquest mar de colors se li suma el blanc del terra quan la neu cobreix els camins.

Imatge del bosc de Conangles / Twitter

L’artiga de Lin

Es tracta de ruta circular més típica de la Vall d’Aran quan l’objectiu és contemplar el paisatge. Només baixar del cotxe ja queda al descobert el Coll d’Haro, que s’alça entre les muntanyes. Durant la ruta es pot gaudir de petits salts naturals d’aigua, algunes gorgues i infinitat de camins.

Una cascada durant la ruta de l’Artiga de Lin / Twitter

El Sauth des Pish

El Sauth des Pish, anomenat així en aranès, és el salt d’aigua per excel·lència de la Vall d’Aran. Es tracta d’una cascada de 35 metres d’alçada situada sobre de la Vall de Varredós. Des del Pla d’Artiguetes és una caminada de poc més d’un quilòmetre.

La cascada de Sauth des Pish baja fuerte a pesar de que este año ha llovido menos en montaña #valdaran pic.twitter.com/8I5jw7WnNh — Toni Always Ascending (@3404metros) July 15, 2023

La vall de Toran

La vall de Toran és una de les valls més idíl·liques de tot l’Aran. Un bon nombre de camins recorren els boscos atlàntics d’aquesta vall, que durant la tardor es tenyeixen de colors espectaculars que contrasten amb el verd frondós que la caracteritza durant tota la primavera i bona part de l’estiu.

Bosc de la vall de Toran / Twitter

La Bassa d’Oles

La Bassa d’Oles és un petit estany molt proper a Viella amagat enmig de la immensitat dels boscos. Envoltat per la frondositat de Varicaba apareix la bassa, ideal per refrescar-se i gaudir de la naturalesa al mateix moment.