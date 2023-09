Aquest és el poble batejat com la “Nova York del Priorat”

Catalunya és un país ple de racons i petits pobles dignes de visitar, com és el cas de Vilella Baixa, al Priorat. Aquest poblet ha rebut el sobrenom de “la Nova York del Priorat”, o almenys així la va batejar l’emblemàtic escriptor Josep Maria Espinàs en un dels seus primers llibres de viatges. Però, què tenen a veure les cases de pedra amb els gratacels de Manhattan? La Vilella Baixa ha rebut aquest sobrenom per l’alçària de les cases que es veu des dels rius. De fet, l’efecte visual és tan significatiu que si es mira des de la riba del riu Escaladei sembla que les cases tinguin sis pisos, mentre que si es mira a peu de carrer es pot veure que només en tenen un o dos.

L’orografia característica del poble és molt pronunciada, per la qual cosa el desnivell dels carrers que confeccionen el terme municipal ha fet que es guanyi el sobre nom de la Nova York catalana. Així doncs, cal estar previngut, si es va a visitar. Moltes pujades, però pocs grans edificis. Un altre dels factors que els diferencia és el nombre d’habitants. Mentre la gran ciutat nord-americana compta amb més de vuit milions d’habitants, a Vilella Baixa només hi viuen un total de 200 persones. De fet, només hi ha 14 cases en tot el poble. N’hi destaca l’impressionant pont romànic de dos arcs, més un tercer arc que es va afegir per superar el riuet el 1886, que travessa el Montsant i l’Escaladei.

Imatge del pont i algunes cases de Vilella Baixa / Twitter

La monumental església

A banda del gran pont romànic, també és imprescindible fer una parada a l’església de Sant Joan Baptista, que data del segle XVIII. D’estil renaixentista, l’església culmina el punt més alt del poble i presideix l’skyline de Vilella de Baix. De fet, el seu campanar despunta entre les muntanyes que custodien l’entrada al petit poble del Priorat.