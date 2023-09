Montferri, seu de “l’altra Sagrada Família”

A tan sols quinze quilòmetres de Valls, al camp de Tarragona, s’erigeix “l’altra Sagrada Família”. El petit poble de Montferri, amb poc més de 400 habitants, és la seu d’una de les grans obres modernistes de Josep Maria Jujol, el fidel col·laborador de l’artífex dels grans monuments de Catalunya Antoni Gaudí. El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat és un petit temple modernista que comparteix moltes similituds amb l’obra magna de Gaudí. En primer lloc, i no la més vistosa, és que Jujol va començar a construir-lo l’any 1925, però no la va poder acabar, per la qual cosa Joan Bassegoda i Nonell es va encarregar de posar el punt final a l’obra l’any 1999. Gaudí també va començar a construir la Sagrada Família l’any 1882, però arran de la seva mort l’obra va quedar parada i avui en dia, després de diversos mestres d’obra, encara treballen per enllestir-la.

Més enllà de les seves coincidències temporals, el temple de Jujol es caracteritza per unes peculiars formes que semblen una construcció a petita escala del temple barceloní. El santuari està situat a uns 400 metres del nucli urbà de Montferri, sobre un petit turó. Consta d’una planta poligonal que imita al casc d’un vaixell, orientat cap al Monestir de Montserrat. La seva estructura està integrada pels tradicionals arcs de l’arquitectura característica de Gaudí, tant els parabòlics com els catenaris, i no fa servir parets, sinó que construeix a partir de columnes. Una tècnica molt similar a la que va idear l’arquitecte de Riudoms per a la Sagrada Família.

Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri.

Un reclam per al petit poble

Tot i les dificultats econòmiques que suposa per a un petit poble fer-se càrrec d’un edifici d’aquestes característiques, el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat és un autèntic reclam per a tots els amants de l’arquitectura modernista. Declarat bé d’interès cultural, el temple aconsegueix captar milers de visitants cada any, cosa que aporta també beneficis per a la localitat.