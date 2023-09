MÉTEO | Torna l’estiu a Catalunya: on pujaran més les temperatures?

Després d’un cap de setmana on els termòmetres han començat a pujar lleugerament, aquest inici de setmana arrenca amb unes temperatures dignes d’estiu. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en els pròxims dies la calor continuarà pujant fins a superar els 30 graus en alguns punts del territori, unes xifres que no són habituals en aquestes èpoques de l’any. De fet, segons l’equipament meteorològic de la Generalitat, l’ambient que s’està vivint aquest dilluns a la tarda i que s’allargarà durant aquesta setmana és més propi de l’estiu que del mes de setembre.

Les comarques on pujaran més les temperatures són el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i la Terra Alta, en les quals els termòmetres fregaran els 31 graus de cara a dissabte a la tarda. Una tònica que es mantindrà de cara a dimecres i, segons les mateixes previsions, podria allargar-se durant tota la setmana. La diferència tèrmica, però, serà força àmplia, ja que les mínimes previstes oscil·len entre els 10 i els 13 graus en els pròxims dos dies. Així doncs, el més indica és endur-se una jaqueta per sortir de casa al vespre, però tenir ben a prop una ampolla d’aigua per refrescar-se en els pics de calor a ple sol.

Per altra banda, al litoral les temperatures seran una mica més baixes que a les zones d’interior, però la calor seguirà sent la gran protagonista. A diferència de les comarques centrals, el Meteocat no preveu que es puguin superar els 30 graus en els pròxims dies. Les màximes previstes oscil·len entre els 26 i els 29 graus en els diferents punts de la costa catalana, amb el punt de màximes més baixes a Barcelona. De fet, la previsió per la capital catalana es manté molt similar a la d’aquesta tarda, és a dir, 26 graus de màxima al sol, cosa que descendeix lleugerament quan comença a caure la nit.

Cel serè a tot Catalunya

La tornada de les temperatures estivals també ha vingut acompanyada d’un cel assolellat que ha presidit Catalunya durant tot el dia. Un sol que, segons el Meteocat, es mantindrà durant tota la setmana, en la qual no estan previstes precipitacions en cap moment. Ara bé, també és cert que dimarts a la tarda, al voltant de les 19 hores, començaran a aparèixer algunes nuvolades altes d’oest a est. A més, creixeran alguns núvols d’evolució diürna a punts de muntanya al centre del dia. Tot i això, però, el sol serà el gran protagonista de la meteorologia de la setmana.