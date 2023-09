ANC, sobre la amnistía: «Puede ser una trampa para blanquear al Estado»

La amnistía es una de las piedras angulares de las negociaciones del independentismo con el PSOE para desencallar la gobernabilidad española. Después de que este lunes por la mañana ERC haya asegurado que la ley de amnistía ya está muy avanzada, puesto que «toda la parte política» está pactada y ahora «solo quedan puntos técnicos», la Asamblea Nacional Catalana (ANC) alerta a través de un comunicado que «la amnistía puede ser una trampa para blanquear el Estado» y que, de este modo, «eviten su condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)». Una condición que creen puede alejar Cataluña de la independencia que busca.

Las últimas elecciones españolas han puesto de relieve una vez más el peso del independentismo dentro de la política española. La entidad, pero, alerta que estos resultados también han puesto sobre la mesa «la política partidista una negociación que se llama por la amnistía«. Desde la ANC lamentan que, a pesar de que estas conversaciones se estén llevando a cabo en vigilias del referéndum del 1-0, los partidos independentistas no hablen de «reactivar la declaración de independencia suspensa», ni tampoco de reconocer el «derecho de secesión de Cataluña«. Es por eso que la entidad vuelve a defender su postura en todo este entramado de negociaciones: «Si el que volamos es la independencia, una amnistía no tiene ningún tipo de sentido si no viene acompañada del reconocimiento, por parte del estado, del derecho a la autodeterminación y del derecho del Parlamento de Cataluña a hacer efectiva la independencia«.

Medio centenar de personas convocadas por la ANC protestan ante la reunión de ministras de transportes de la UE en Barcelona / ACN

Desconfiar de España

En este mismo comunicado, la ANC insta el independentismo político a desconfiar de España, puesto que pactar una amnistía sin renunciar a nada es un escenario que el Estado no contemplará nunca: «En todo momento, la amnistía se plantea como un perdón, un indulto 2.0, sin admitir la legitimidad del Primero de Octubre ni la de poder hacer referéndums por la independencia«. En esta línea, pues, la entidad considera que el mejor camino para conseguir la independencia es seguir los pasos del TEDH: «Si el tribunal condena España para utilizar la justicia, para silenciar la disidencia y para apartar los políticos y líderes del movimiento civil de la vida política activa, tendremos uno de los altavoces más potentes para hacer valer nuestra causa».