GH VIP viurà aquest dijous la primera expulsió de l’edició i els teleespectadors tenen clar qui volen que sigui l’eliminat. Karina, Zeus Tous, Àlex Cannigia i Luca Dazi es juguen la continuïtat després d’aquests primers dies de convivència a dins del reality. Les últimes hores han esdevingut cabdals perquè un d’ells es converteixi en el més odiat, ja que s’ha deixat anar un comentari que ha estat assenyalat com a trànsfob.

Luca Dazi està rebent moltes crítiques | Telecinco

Parlem de Luca, l’exconcursant més polèmica de Masterchef. El jove és conegut per ser un tiktoker que presumeix de tenir diners i venir de bona família. Avui es parla malament d’ell pel que ha etzibat contra un company de concurs, Albert Infante. S’estaven discutint quan, de sobte, Luca li deia que es callés de males maneres. L’altre li ha demanat que no el parlés així, però no ha servit de res: “Però què dius ara, noia? Bé, noia o noi“, ha dit Luca amb un to clarament despectiu cap a la seva transsexualitat.

Com era d’esperar, això no ha agradat a l’Albert: “Eh, relaxa’t. Això de noi o noia d’aquesta manera a mi no m’ho dius”. En adonar-se que havia ficat la pota, l’altre ha intentat treure’n ferro: “A mi no em deixis d’aquest pal, eh”, deia per intentar negar ser trànsfob. Ja era massa tard, però, ja que a la xarxa li estaven dient de tot.

¿De qué lado te posicionas en esta súper movida?

RT- Luca Dazi

MG- Albert Infante & Laura Bozzo#GHVIP25S #GHVIPDBT2 #GHVIP8 pic.twitter.com/1fsFXKjQrE — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) September 25, 2023

Els teleespectadors demanen l’expulsió disciplinària de Luca Dazi

L’enuig a les xarxes socials s’ha fet evident. No ha agradat el comentari amb mala bava de Luca i li han dit de tot, fins al punt de demanar-se la seva expulsió disciplinària com a càstig: “Enteneu ara com de necessari que és que la brossa de Luca Dazi sigui el primer expulsat de l’edició o encara no?”, “Qui no ho vulgui veure, allà ell. En el comentari malintencionat de Luca a Albert quan s’enfada es veu una clara transfòbia i misogínia interioritzada, perquè sinó no diries això per atacar-los i, tot seguit, et justifiques” o “Al carrer dijous, no tot val“.

També han carregat contra la cadena per permetre que tinguin aquesta actitud a dins de la casa: “Telecinco és la cadena blanca i familiar que permet transfòbia, però clar… com han de dir alguna cosa si el pare de Luca va moure fils perquè entrés a Masterchef. Pocavergonyes”.

Por cierto, ¿entendeis ahora lo necesario que es que la basura de Luca Dazi sea el primer expulsado de la edición o todavía no? #GHVIPDBT2 pic.twitter.com/StcsFiso4q — Henboque de confianza (@Henboquee) September 24, 2023

@telecincoes la cadena blanca y familiar permitiendo transfobia, pero claro, como van a decir algo a luca si su padre movió hilos para que entrase en mssterchef @ghoficial SIN VERGÜENZAS #GHVIP24S #GHVIPBDT2 #GHVIP25S https://t.co/nCtDejDugr — Carla🇮🇨 | TEAM JESSICA🌟 ALEX👑 SUSANA🦋 (@yesiamcarla2) September 25, 2023

Quién no lo quiera ver allá él, pero el comentario malintencionado de Luca a Albert cuando se enfada y le dice con desprecio “a ver chico/chica” se ve una clara transfobia y misoginia interiorizada, porque sino no lo dirías eso para atacarle y acto seguido justificarse #GHVIPDBT2 — Álvaro González (@ritoucillo) September 25, 2023

¡Luca Dazi A LA CALLE!



Es un falso y un déspota. Se ha unido al grupo de Oriana y va a nominar siempre a Álex.



La mejor opción es ir a por él.#GHVIPGala2 — Alvarito Espinosa (@EspinosaCrsiete) September 25, 2023

Menudo comentario mas tránsfobo de luca hacia albert ojala el jueves Luca a la puta calle no todo vale en esta vida#GHVIPDBT2 #GHVIP24S #GHVIP25S — Uri (@Uri_1_) September 25, 2023

Luca travessa el seu pitjor moment en el concurs, el que es va materialitzar diumenge en el debat quan tots els companys van començar a carregar contra ell. Després d’una discussió amb Laura Bozzo, el noi va veure’s superat i va abandonar el saló en directe. Dijous sabrem si tota aquesta situació afecta a la seva popularitat i acaba sent el primer expulsat d’aquesta edició.