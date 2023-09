GH VIP vivirá este jueves la primera expulsión de la edición y los telespectadores tienen claro quién quieren que sea el eliminado. Karina, Zeus Tous, Àlex Cannigia y Luca Dazi se juegan la continuidad después de estos primeros días de convivencia dentro del reality . Las últimas horas han sido importantes para que uno de ellos se convierta en el más odiado, ya que ha soltado un comentario que ha sido señalado como tránsfobo.

Hablamos de Luca, el ex concursante más polémico de Masterchef . El joven es conocido por ser un tiktoker que presume de tener dinero y venir de buena familia. Hoy se habla mal de él por lo que ha espetado contra un compañero de concurso, Albert Infante. Se estaban discutiendo cuando, de repente, Luca le decía que se callara de malas maneras. El otro le ha pedido que no le hablara así, pero no ha servido de nada: «Pero qué dices ahora, ¿chica? Bueno, chica o chico«, ha dicho Luca con un tono claramente despectivo hacia su transexualidad.

Como era de esperar, esto no ha gustado a Albert: «Eh, relájate. Esto de chico o chica de este modo a mí no me lo dices». Al darse cuenta de que había metido la pata, el otro ha intentado sacar hierro: «A mí no me dejes de este palo , eh», decía para intentar negar ser tránsfobo. Ya era demasiado tarde, sin embargo, ya que en la red le estaban diciendo de todo.

Los telespectadores piden la expulsión disciplinaria de Luca Dazi

El enojo en las redes sociales se ha hecho evidente. No ha gustado el comentario con mala baba de Luca y le han dicho de todo, hasta el punto de pedirse su expulsión disciplinaria como castigo: «Entendéis ahora lo necesario que es que la basura de Luca Dazi sea el primero expulsado de la edición ¿o todavía no?», «Quien no lo quiera ver, allá él. En el comentario malintencionado de Luca a Albert cuando se enfada se ve una clara transfobia y misoginia interiorizada, porque si no no dirías esto para atacarlos y, a continuación, te justificas» o «A la calle el jueves, no todo vale«.

También han cargado contra la cadena por permitir que tengan esta actitud adentro de la casa: «Telecinco es la cadena blanca y familiar que permite transfobia, pero claro… cómo tienen que decir algo si el padre de Luca movió hilos para que entrara a Masterchef . Sinvergüenzas».

Luca atraviesa su peor momento en el concurso, lo que se materializó domingo en el debate cuando todos los compañeros empezaron a cargar contra él. Después de una discusión con Laura Bozzo, el chico se vio superado y abandonó el salón en directo. El jueves sabremos si toda esta situación afecta a su popularidad y acaba siendo el primero expulsado de esta edición.