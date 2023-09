Gran Hermano VIP ha tenido una gala muy movida. Esta edición ha conseguido llamar la atención de la audiencia y los números le acompañan, hasta el punto de que la cadena ha apostado firmemente por el reality y le han dado tres emisiones semanales. El programa de este jueves ha empezado antes gracias a quedarse con la franja de Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez. Era muy esperado porque se sabría qué pasaba con Pedro García Aguado, el concursante impostor.

¿Por qué Pedro García Aguado ha querido abandonar Gran Hermano VIP ?

Pedro García Aguado, conocido como deportista y, mediáticamente, gracias a Hermano Mayor ; sorprendía al presentarse como concursante de esta edición de Gran Hermano VIP . Poco después se filtraba que, en realidad, le habían fichado con el objetivo de infiltrarse y hacer creer a los compañeros que era un más. No lo ha hecho demasiado bien y más de uno se ha olido que su experiencia era puntual, con lo que ha fracasado en su misión.

Solo una semana después de entrar a concursar, ha tenido que abandonar. La presentadora Marta Flich le ha metido bronca en directo por no haber sabido esconder por qué estaba allí dentro, hasta el punto que acababa confirmando esta identidad doble antes de lo que estaba previsto. La idea era que se fuera de la casa automáticamente después de que lo pillaran, ya que tenían otro concursante en la recámara para sustituirlo. La sorpresa ha sido que la dirección del programa ha decidido ofrecerle, igualmente, la posibilidad de quedarse dentro ahora sí, como concursante oficial.

Curiosamente, él ha rechazado esta oferta. Podía haber ganado un cuanto dinero y ya estaba allí dentro, así que ¿por qué no ha querido continuar? El coach lo ha revelado sin ningún problema: «Se me ha hecho corto. Está claro que me encantaría entrar como concursante porque es una experiencia maravillosa y este concurso es grandioso, pero tengo que rechazar la oferta».

Pedro García Aguado no continuará en GH VIP | Telecinco

¿Y esto por qué? Según Aguado, hay un motivo de peso que le impide quedarse allí dentro de más tiempo: «Hay mucha gente fuera que espera que continúe ayudándolos, a los que dejé sin nada por este trabajo». Él, que trabaja de coach de superación personal, considera que es más importante mantener la confianza de los clientes que alargar este programa un par de meses. Además, que esta era la idea inicial y cree que su pareja se enfadaría mucho si ahora cambiara de opinión y decidiera quedarse: «Me cortaría las alas si fuera concursante porque hay mucha gente a quien tengo que ayudar».

No se ha cerrado las puertas a participar más adelante, por eso: «Hagamos una cosa. Yo te digo que no, de momento… e insisto, de momento», decía remarcándolo. Ahora bien, esto no ha convencido a la presentadora, que le ha recordado que hay oportunidades que solo llegan una vez. Él, sin embargo, prefiere arriesgarse: «Lo sé, pero en estos momentos es un no«.

Como decíamos, lo que no ha evitado es el toque de atención de la dirección. Había una norma clara en su experiencia y era que no podía decir cuál era su papel en el concurso hasta que sintiera una contraseña. Él ha intentado justificar su error asegurando que los compañeros ya lo sospechaban y que se ha acabado rompiendo. La gran beneficiada de esto ha sido Laura Bozzo, que ha ganado la inmunidad al ser ella quien ha señalado oficialmente Pedro García Aguado como topo.

Marta Flich abuchea a Pedro García Aguado | Telecinco

¿Cuáles son los primeros nominados de esta edición de Gran Hermano VIP ?

Además, también han tenido lugar las primeras nominaciones. Siempre se ha dicho entre los fans que gusta ver cómo se critican los unos a los otros y cómo argumentan por qué quieren que se marche de la casa cierta persona. En esta ocasión, ha habido un participante que se ha llevado bastante más votos que la mayoría… y esto quiere decir que, de momento, es el más odiado . Hablamos de Álex Caniggia, que ha obtenido 24 votos.

Los primeros nominados de Gran Hermano VIP | Telecinco