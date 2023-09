Gran Hermano VIP ha tingut una gala molt moguda. Aquesta edició ha aconseguit cridar l’atenció de l’audiència i els números l’acompanyen, fins al punt que la cadena ha apostat fermament pel reality i li han donat tres emissions setmanals. El programa d’aquest dijous ha començat abans gràcies a quedar-se amb la franja del malaguanyat Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez. Era molt esperat perquè se sabria què passava amb Pedro García Aguado, el concursant impostor.

Per què Pedro García Aguado ha volgut abandonar Gran Hermano VIP?

Pedro García Aguado, conegut com a esportista i, mediàticament, gràcies a Hermano Mayor; sorprenia en presentar-se com a concursant d’aquesta edició de Gran Hermano VIP. Poc després es filtrava que, en realitat, l’havien fitxat amb l’objectiu d’infiltrar-se i fer creure als companys que era un més. No ho ha fet massa bé i més d’un s’ha ensumat que la seva experiència era puntual, amb la qual cosa ha fracassat en la seva missió.

Només una setmana després d’entrar a concursar-hi, ha hagut d’abandonar. La presentadora Marta Flich l’ha esbroncat en directe per no haver sabut amagar per què estava allà dins, fins al punt que acabava confirmant aquesta identitat doble abans del que estava previst. La idea era que marxés de la casa automàticament després que l’enxampessin, ja que tenien un altre concursant a la recambra per substituir-lo. La sorpresa ha estat que la direcció del programa ha decidit oferir-li, igualment, la possibilitat de quedar-se a dins ara sí, com a concursant oficial.

Curiosament, ell ha rebutjat aquesta oferta. Podia haver guanyat uns quants diners i ja estava allà a dins, així que per què no ha volgut continuar? El coach ho ha revelat sense cap problema: “Se m’ha fet curt. És clar que m’encantaria entrar-hi com a concursant perquè és una experiència meravellosa i aquest concurs és grandiós, però he de rebutjar l’oferta”.

Pedro García Aguado no continuarà a GH VIP | Telecinco

I això per què? Segons Aguado, hi ha un motiu de pes que li impedeix quedar-se allà dins més temps: “Hi ha molta gent fora que espera que continuï ajudant-los, als quals vaig deixar sense res per aquesta feina”. Ell, que treballa de coach de superació personal, considera que és més important mantenir la confiança dels clients que allargar aquest programa un parell de mesos. A més a més, que aquesta era la idea inicial i creu que la seva parella s’enfadaria molt si ara canviés d’opinió i decidís quedar-se: “Em tallaria les ales si fos concursant perquè hi ha molta gent a qui he d’ajudar”.

No s’ha tancat les portes a participar-hi més endavant, per això: “Fem una cosa. Jo et dic que no, de moment… i insisteixo, de moment”, deia tot remarcant-ho. Ara bé, això no ha convençut a la presentadora, que li ha recordat que hi ha oportunitats que només arriben una vegada. Ell, però, prefereix arriscar-se: “Ho sé, però en aquests moments és un no“.

Com dèiem, el que no ha evitat és el toc d’atenció de la direcció. Hi havia una norma clara en la seva experiència i era que no podia dir quin era el seu paper en el concurs fins que sentís una contrasenya. Ell, però, ha intentat justificar el seu error tot assegurant que els companys ja ho sospitaven i que s’ha acabat trencant. La gran beneficiada d’això ha estat Laura Bozzo, que ha guanyat la immunitat en ser ella qui ha assenyalat oficialment Pedro García Aguado com a talp.

Marta Flich esbronca Pedro García Aguado | Telecinco

Quins són els primers nominats d’aquesta edició de Gran Hermano VIP?

A més a més, també han tingut lloc les primeres nominacions. Sempre s’ha dit entre els fans que agrada veure com es critiquen els uns als altres i com argumenten per què volen que marxi de la casa certa persona. En aquesta ocasió, hi ha hagut un participant que s’ha endut bastant més vots que la majoria… i això vol dir que, de moment, és el més odiat. Parlem d’Álex Caniggia, que ha obtingut 24 vots.

Els primers nominats de Gran Hermano VIP | Telecinco

Després hi ha hagut un empat a 15 punts entre Karina, molt emotiva aquesta setmana, i l’ex de Masterchef Luca Dazi. Finalment, el quart nominat ha estat Zeus Tous amb 10 punts. La resta han estat molt repartits entre la resta de participants.