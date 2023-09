Junts insta a Aragonès a «rectificar o convocar elecciones»

El presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha replicado el discurso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debate de política general en el Parlamento y lo ha instado a «dar un golpe de timón» y elegir entre rectificar y recuperar la mayoría independentista del 52% o convocar elecciones. «Dé un golpe de timón o solo le quedará la alternativa insoslayable de convocar elecciones. Intente que no sea una legislatura del todo fallada: o rectificación o elecciones. No haga perder más tiempo«, ha exclamado.

Batet ha reprochado a los republicanos «el falso diálogo» con el gobierno español porque «cuando se decide ir a Madrid con el apoyo de 33 diputados y no del 52% se pierde fuerza». «Presidente, Cataluña no merece esta agonía, Cataluña merece más y ha llegado la hora de hacer autocrítica, por patriotismo tendría que rectificar», ha reclamado a la vez que le ha recordado que «es presidente gracias a la mayoría de los votos del 52% independentista». «Pase de las palabras a los hechos», ha reclamado Batet a Aragonés porque este es «el último tren, la última oportunidad».

También le ha espetado que «no puede gobernar en las condiciones actuales» porque así, con 33 diputados, «no se va en ninguna parte». «Ante un Gobierno apagado, con enorme debilidad, ineficiente en la gestión y con una carencia de credibilidad para la negociación con el Estado, solo puede tener sentido acabar la legislatura si hay un cambio de rumbo», ha advertido.

«Si no hace nada, de aquí en un año todavía estará peor. Más aislado, más débil y con más agonía», lo ha avisado. «Ante este auténtico desgobierno, Junts trabajará de manera responsable y constructiva» porque, según Batet, la formación «tiene una actitud exigente y de firmeza ante el estado español, como hemos demostrado». «No se puede confundir diálogo con negociación», ha remachado.

Albert Batet en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 27.09.2023 / Mireia Comas

Negociación a Madrid

En plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, desde Junts per Catalunya han intentado marcar distancias entre su estrategia y la de ERC y ha resaltado que «durante cuatro años han tenido 13 diputados. Y se ha hecho más en cuatro semanas que en cuatro años». «Bienvenidos a la negociación, a la amnistía y la autodeterminación», ha ironizado.

El presidente del grupo parlamentario de Junta también ha subrayado que su receta para la negociación se basa en tres pilares: «aguantar la posición para resolver el conflicto político y tener claro que con los partidos españoles no se puede confiar y prudencia, humildad, discreción, no hablar en nombre de terceros y no negociar a través de los medios».

Batet critica el Acuerdo de Claridad

Por otro lado, le ha recordado que en el debate de ahora hace un año renunció al 52% independentista en la cámara catalana y eligió «otro camino» y prefirió «la falsa comodidad» de gobernar en solitario. En este sentido, ha recordado que Juntos decidió salir del Gobierno después del cese de Jordi Puigneró como vicepresidente y ha manifestado que «desde entonces la legislatura ha entrado en punto muerto» y la gobernabilidad «ha ido a peor en todos los sentidos». También le ha reprochado que no haya reunido todo el independentismo «ni una sola vez».

En este ámbito, ha criticado que el Gobierno no respete las decisiones del Parlamento porque «las votaciones que pierde no las cumple» y ha puesto el ejemplo del Acuerdo de Claridad. «¿O como se entiende que la propuesta estrella del Acuerdo de Claridad salga adelante sabiendo que no hay una mayoría parlamentaria que le apoye?», se ha preguntado.