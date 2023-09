Vicent Sanchis señala a Aragonés por la crisis del Súper3 y lo acusa de «desleal»

El exdirector de TV3, Vicent Sanchis, ha cargado con dureza contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por haber criticado en el Parlamento la gestión de la CCMA y TV3 de la crisis del canal Súper3 de los últimos años. En declaraciones en Catalunya Ràdio, el actual director general del Grup Món y director del Món Economia ha señalado directamente a Aragonés como uno de los responsables de la pérdida de influencia del canal infantil y le ha recordado que él fue consejero de Economía durante muchos años. “Todas las partidas de los presupuestos pasaban por su departamento”, ha espetado. Sanchis ha acusado al presidente de la Generalitat de “desleal” por haber utilizado los problemas de financiación de la cadena pública para intentar desgastar a Junts.

«No puede ser cargarse el Club Super3 y que una generación de niños de este país haya crecido sin referentes audiovisuales en catalán”, dijo Aragonés durante su turno de réplica a la intervención de Junts en el debate de política general. “Este no puede ser el modelo; el modelo es el contrario, que es el que estamos haciendo nosotros”. Sanchis ha considerado que las palabras del presidente de la Generalitat son una “injusticia muy bestia” y ha lamentado que el debate sobre el papel de TV3 haya acabado en el lodazal político del Parlamento. “Si TV3 no tenía más presupuesto y no podía hacer más cosas, es porque el gobierno decía que no había dinero”, asegura Sanchis. “Y yo lo entendía”.

Los años horribles de TV3

El periodista, que estuvo al frente de la cadena pública entre el 2017 y el 2022, ha recordado que TV3 ha pasado unos “años horribles”, primero con el Proceso y después con la pandemia de la Covid-19. En los últimos años, la publicidad ha caído con fuerza y la cadena ha pasado por muchas dificultades económicas. “Cuando yo llego a TV3 me encuentro una situación muy dura, no teníamos dinero”, ha relatado. “Era difícil llenar la parrilla de TV3, imagínate el resto de canales”. Sanchis también ha lamentado los efectos que pueden tener las declaraciones de Aragonés en el futuro. “No se puede imaginar el mal que ha hecho”, ha añadido. “Tira piedras sobre su propio tejado”.

Escucha la intervención entera de Vicent Sanchis