Albert Ausellé formó parte de la familia del Super3, donde interpretaba el papel del Fluski. Este personaje con facciones de gato se quedó sin trabajo con la caída del canal infantil de TV3, cuando eliminaron todo un imaginario que había cautivado a niños y niñas de toda Cataluña. ¿Qué ha sido de él? Muchos se han preguntado qué caminos habrían tomado cada uno de los miembros de esta familia, con Roc, Pau o Lila. En el caso de este ser siempre vestido de verde, ya tenía que buscarse la vida mientras trabajaba allí dentro porque el sueldo era bajo y no llegaba a fin de mes.

Él mismo ha explicado, en unas declaraciones que ha recuperado La tarda de Catalunya Ràdio, que tenía un segundo trabajo: «Este oficio es tan complicado que mientras estaba en la televisión, tenía una doble vida. Yo he sido profesor de pilates y, cuando hacía el Super3, daba clases y hacía seminarios«.

El actor ha estado ligado al mundo de la interpretación desde hace muchos años, pero eso no ha hecho que se gane bien la vida. De hecho, asegura que ahora mismo está en el paro: «Me encuentro en ese momento angustiante en el que no tengo nada, estoy en un parón e intentando llevar la situación lo mejor que puedo«. Evidentemente, confía en que esta situación no se alargue mucho pero «en algún momento tenía que pasar«.

¿Qué ha sido del Fluski, uno de los miembros de la familia del Super3? Con @abrahamorriols, recuperamos este personaje con facciones de gato, y descubrimos que el actor que lo interpretaba, Albert Ausellé, también es profesor de pilates #TardaCatRàdio pic.twitter.com/9twILi4X4y — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) March 1, 2026

El Fluski recuerda los mejores momentos del Super3

La familia de los súpers fue uno de los elementos más icónicos del canal infantil de la televisión pública catalana. Basta recordar aquellas fiestas de los súpers que se llenaban a rebosar, unas jornadas mágicas que el Fluski ha querido rememorar: «Yo solo puedo dar las gracias a todos aquellos que nos acompañaron, solo puedo agradecer haber podido vivir esos momentos. Ay, que me emociono«.

Es fuerte pensar que ahora mismo no tengan trabajo, que aquel fuera un éxito efímero que duró unos cuantos años aunque no haya sido una carta de presentación lo suficientemente potente para convencer a la cadena de darles otro espacio. De momento, habrá que continuar tocando puertas para ver si alguien echa de menos aquella época y lo contrata para que continúe entreteniendo a los más pequeños.

Los fans del Super3 echan de menos aquella época, unos nostálgicos que rememoran la buena época del canal infantil.