Amb el final del curs escolar, els nens i nenes catalans tindran a la seva disposició un catàleg ampliat de dibuixos, sèries, pòdcasts i material didàctic al Super3 i la plataforma 3Cat. El retorn de Doraemon és la gran novetat, amb 5 pel·lícules i 200 capítols clàssics disponibles, que també s’emetran per un canal temàtic exclusiu. A més a més, dins l’aposta pel doblatge en català, s’han estrenat 54 capítols nous de la tercera temporada de Pokémon i els més petits podran continuar gaudint de les aventures dels cadellets més aventures amb 47 episodis més de La Patrulla Peluda.
I per als fans d’Espies de veritat, bones notícies, ja que el 22 de juny s’estrenarà la setena temporada de la sèrie amb capítols fins ara inèdits. I atenció els més nostàlgics perquè, durant to l’estiu, s’aniran recuperant alguns dels episodis clàssics de les primeres temporades amb l’Alex, la Clover i la Sam. Per a aquells als qui els agraden els misteris, a partir del 27 de juliol podran veure els 47 capítols de la tercera temporada d’un altre clàssic: El detectiu Conan en català. I no s’obliden dels fans de l’anime japonès perquè els grans èxits One Piece i Bola de Drac continuaran com a dos dels productes més consumits.
Més capítols dels Beta, manualitats i cuina al canal infantil de 3Cat
Aquest 19 de juny s’han estrenat, a més a més, cinc capítols nous de Projecte Beta que completen la darrera temporada de la ficció que protagonitzen la Lola, la Kai, el Grau i el Jan. Després d’adquirir uns superpoders inesperats o conviure amb vampirs, ara la seva vida queda alterada per un estrany fenomen astronòmic que els despertarà un gran interès. El Grau s’obsessionarà a trobar vida alienígena, la Kai es prepararà per ser astronauta, al Jan li caurà l’amor del cel i la Lola explorarà una personalitat diferent cada dia.
Entre les altres propostes que fan al Super3 per entretenir els més menuts durant les vacances, programes de cuina amb les receptes refrescants de Manduka duo de Paula Alós o de treballs manuals com el que presenta Aina da Silva anomenat Tik Tak Factory. I els fans de la música, què? Doncs a ells els encantarà el programa que acaben d’estrenar anomenat Cançonarres. Aquí, podran descobrir de la mà dels seus cantants què hi ha darrere de temes tan icònics com Escriurem de Miki Núñez o Invencibles dels Catarres.
Per als més petits, la novetat té el Mic com a protagonista. A Explica’m un Mic, s’incorporen sis noves històries sensorials que se sumen a les deu que ja estan disponibles a la plataforma 3Cat. En aquest pòdcast, descriuen petites aventures del Mic i en Cincsegons ambientades en el temps de la calor. Amb l’acompanyament de música i efectes de so, es completa una narració sensorial que estimula la imaginació i captiva els més petits amb les eines de la narrativa oral.
Un estiu per aprendre de manera divertida amb el Supercampus
A l’estiu també és possible aprendre d’una manera divertida amb els continguts audiovisuals del SuperCampus. Llengua, matemàtiques, història, robòtica, salut i educació mediàtica, entre més d’un miler de propostes, formen part de la plataforma educativa de 3Cat amb el suport del Departament d’Educació i Formació Professional. Amb cares conegudes com Òscar Dalmau, Laura Grau, Irene Carreras, Albert Roig i Fran Tudela, proposen vídeos curts, útils, entenedors i divertits perquè infants i joves puguin anar completant el seu quadern d’estiu particular que els ajudarà a reforçar coneixements des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO.
Tots els nens i nenes podran participar a l’acció del Super3 d’aquest estiu, a més a més. A partir del dilluns 29 de juny i fins al 6 de setembre, els nens i nenes poden enviar dibuixos dels personatges i presentadors dels continguts infantils. Els guanyadors podran anar d’excursió amb en Titó, la Tat i el John C. o visitar el magatzem amb els Beta i veure com es fa l‘InfoK.