El Super3 “reneix” com una plataforma digital amb les marques SX3, S3 i X3

El Super3 té nova marca i nova imatge que es posarà en marxa el 10 d’octubre amb una oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha presentat aquest dimecres el seu nou projecte infantil: el ‘SX3’, que serà la marca principal del nou Super3 i esdevindrà la porta d’entrada a dos mons, l”S3′ i l’’X3′. En un comunicat, la CCMA ha detallat que, d’una banda, la marca ‘S3’ està dirigida a la primera infància i té com a objectiu generar un entorn en què infants i famílies poden aprendre, compartir moments i es diverteixin amb el seu contingut. D’altra banda, la marca ‘X3’ va adreçada a nens i nenes més grans i a preadolescents. En aquest cas, busca apel·lar a la participació.

La Corporació Catalana ha remarcat que el ‘SX3’ no serà “només un canal de televisió”, sinó que “reneix com una plataforma digital de continguts adreçats al públic infantil”. De fet, aquesta renovació ja és una realitat i, en el comunicat, han explicat que aquest mateix dimecres ja s’ha pogut veure aquesta nova imatge en una peça promocional. Així i tot, caldrà esperar fins al pròxim 10 d’octubre per acabar de descobrir “totes les sorpreses que té reservades l’estrena del nou SX3”.

Dos mons adreçats a diferents franges d’edat

Amb la posada en marxa de les marques ‘S3’ i ‘X3’ es crearan dos mons adreçats a diferents franges d’edat, i l’oferta de continguts es treballarà des d’aquesta perspectiva. La CCMA ha detallat que es faran continguts d’entreteniment, informatius i educatius; els quals permetin potenciar valors de comunitat, territori, patrimoni cultural, proximitat, interacció i participació. A més, les dues marques “formaran una oferta transmèdia audiovisual amb especial importància dels continguts nadius digitals”, han concretat.

Tots aquests continguts del nou Super3 es podran veure a totes les pantalles i suports, “amb la concepció d’oferir-los a través de les plataformes de consum audiovisual més utilitzades pels infants i les seves famílies”, han destacat.