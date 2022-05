Els nens del Super3 tornen a triar el nom del segon nanosatèl·lit català

El departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha posat en marxa el nomenament del segon nanosatèl·lit català. D’aquesta manera i amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la conselleria torna a deixar en mans dels infants de Catalunya el nom d’aquest nou nanosatèl·lit. Mitjançant un concurs al programa d’informatius infantil InfoK, del canal Super3, el departament ha rebut 256 peticions de noms de les quals se n’ha quedat 10 perquè els infants votin el seu preferit. Aquesta iniciativa -tal com descriu el departament- vol “incentivar les vocacions cientificotecnològiques i l’interès dels infants i joves per la nova economia de l’espai”.

El lliurament de premis a la canalla que batejat el nom del primer nanosatèl·lit

En un comunicat aquest dilluns, el departament de Vicepresidència ha desvelat els possibles deu noms que podria tenir el nou nanosatèl·lit català. De fet, la metodologia que han utilitzat és la mateixa que es va fer servir amb el nomenament de l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit català. Els anomenats infokaires, que són els infants que miren l’InfoK, un programa d’informatius per a nens, han estat els encarregats d’enviar les seves propostes de noms. Aquesta vegada, n’han rebut 256, 50 més que amb l’Enxaneta. Tal com ha explicat la conselleria: “Aquestes propostes han arribat d’arreu de Catalunya i també d’Andorra i, fins i tot, de llocs tant distants com el Canadà, des d’on un seguidor del programa també ha fet arribar la seva proposta”.

Una decisió en mans dels infants de Catalunya

La llista dels més de dos centenars de noms s’ha reduït a 10 que han escollit el jurat de l’InfoK i els responsables de llançament del nanosatèl·lit. De fet, aquests 10 noms han estat proposats per un total de 24 nens. Borinot, Carquinyoli, Espiadimonis, Espurna, Esquitx o Estel són algunes de les propostes que més èxit han tingut. A partir d’aquest dilluns i fins el 31 de maig, els nens podran votar el seu preferit a la pàgina web de l’InfoK i tal com ha anunciat la conselleria, els guanyadors obtindran un viatge en globus per ells i les seves famílies.