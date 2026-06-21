Con el fin del curso escolar, los niños y niñas catalanes tendrán a su disposición un catálogo ampliado de dibujos, series, pódcasts y material didáctico en Super3 y la plataforma 3Cat. El regreso de Doraemon es la gran novedad, con 5 películas y 200 capítulos clásicos disponibles, que también se emitirán por un canal temático exclusivo. Además, dentro de la apuesta por el doblaje en catalán, se han estrenado 54 capítulos nuevos de la tercera temporada de Pokémon y los más pequeños podrán seguir disfrutando de las aventuras de los cachorros más aventureros con 47 episodios más de La Patrulla Peluda.

Y para los fans de Espies de veritat, buenas noticias, ya que el 22 de junio se estrenará la séptima temporada de la serie con capítulos hasta ahora inéditos. Y atención los más nostálgicos porque, durante todo el verano, se irán recuperando algunos de los episodios clásicos de las primeras temporadas con Alex, Clover y Sam. Para aquellos a quienes les gustan los misterios, a partir del 27 de julio podrán ver los 47 capítulos de la tercera temporada de otro clásico: El detectiu Conan en catalán. Y no se olvidan de los fans del anime japonés porque los grandes éxitos One Piece y Bola de Drac continuarán como dos de los productos más consumidos.

Las novedades más destacadas del Super3 para este verano

¿Qué encontrarán los niños en el nuevo catálogo del Super3?

Más capítulos de los Beta, manualidades y cocina en el canal infantil de 3Cat

Este 19 de junio se han estrenado, además, cinco capítulos nuevos de Projecte Beta que completan la última temporada de la ficción que protagonizan Lola, Kai, Grau y Jan. Después de adquirir unos superpoderes inesperados o convivir con vampiros, ahora su vida queda alterada por un extraño fenómeno astronómico que les despertará un gran interés. Grau se obsesionará con encontrar vida alienígena, Kai se preparará para ser astronauta, a Jan le caerá el amor del cielo y Lola explorará una personalidad diferente cada día.

Entre las otras propuestas que hacen en el Super3 para entretener a los más pequeños durante las vacaciones, programas de cocina con las recetas refrescantes de Manduka duo de Paula Alós o de trabajos manuales como el que presenta Aina da Silva llamado Tik Tak Factory. ¿Y los fans de la música, qué? Pues a ellos les encantará el programa que acaban de estrenar llamado Cançonarres. Aquí, podrán descubrir de la mano de sus cantantes qué hay detrás de temas tan icónicos como Escriurem de Miki Núñez o Invencibles de los Catarres.

Este verano se estrenan nuevos capítulos de los Beta | 3Cat

Para los más pequeños, la novedad tiene al Mic como protagonista. En Explica’m un Mic, se incorporan seis nuevas historias sensoriales que se suman a las diez que ya están disponibles en la plataforma 3Cat. En este pódcast, describen pequeñas aventuras del Mic y en Cincsegons ambientadas en el tiempo del calor. Con el acompañamiento de música y efectos de sonido, se completa una narración sensorial que estimula la imaginación y cautiva a los más pequeños con las herramientas de la narrativa oral.

Un verano para aprender de manera divertida con el Supercampus

En verano también es posible aprender de una manera divertida con los contenidos audiovisuales del SuperCampus. Lengua, matemáticas, historia, robótica, salud y educación mediática, entre más de un millar de propuestas, forman parte de la plataforma educativa de 3Cat con el apoyo del Departamento de Educación y Formación Profesional. Con caras conocidas como Òscar Dalmau, Laura Grau, Irene Carreras, Albert Roig y Fran Tudela, proponen vídeos cortos, útiles, comprensibles y divertidos para que niños y jóvenes puedan ir completando su cuaderno de verano particular que les ayudará a reforzar conocimientos desde 1º de Primaria hasta 4º de ESO.

Todos los niños y niñas podrán participar en la acción del Super3 de este verano, además. A partir del lunes 29 de junio y hasta el 6 de septiembre, los niños y niñas pueden enviar dibujos de los personajes y presentadores de los contenidos infantiles. Los ganadores podrán ir de excursión con en Titó, la Tat y el John C. o visitar el almacén con los Beta y ver cómo se hace el ‘InfoK.