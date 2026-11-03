3Cat ha organitzat una gran preestrena per a LIA, la nova sèrie científica que han preparat amb una mirada femenina poc habitual en aquest gènere. Emma Vilarasau dirigeix un equip de quatre investigadores en un laboratori d’intel·ligència artificial, les qui hauran d’intentar sostenir l’equilibri fràgil entre la vocació i la supervivència econòmica. El Món ha estat testimoni d’una catifa vermella amb molts convidats que clamaven tenir ganes de conèixer més sobre una ficció que vol fer créixer la vocació per aquestes disciplines entre les estudiants. Disponible al catàleg de la plataforma des d’avui mateix, aquí no ens trobarem amb uns projectes científics que dibuixen un futur distòpic o una realitat de ciència-ficció. En comptes d’això, els veurem inspirats en línies de recerca reals que s’estan desenvolupant actualment i aporten un punt afegit.
La Juliana (Cristina Colom), la Neret (Mireia Vilapuig), la Fatoumata (Laura Viñals) i la Cyrielle (Clara Sans) són quatre estudiants de tesi doctoral que han entrat en un programa pioner en IA, la que apliquen a diferents àmbits de la tecnologia, sempre competitiu i extremadament exigent. Totes elles han comptat amb l’assessorament de científiques catalanes que han col·laborat estretament en la creació de les trames i l’acostament del llenguatge tecnològic. I què fa cadascun dels personatges? Aquí ens trobarem amb una hacker rebel que detecta assetjadors sexuals a les xarxes socials, una enginyera robòtica molt ambiciosa que fa cotxes autònoms per a persones que no poden conduir, una biomèdica que intenta trobar una cura per a la seva cardiopatia i una astrofísica que treballa en una tecnologia que vol detectar aigües contaminades a l’Àfrica.
“Ja tocava una sèrie de quatre dones poderoses, era necessari. Ja n’hi ha prou, no hauria de ser una novetat que una sèrie tingui quatre dones protagonistes”, clamen en declaracions per a El Món. La sèrie lluita contra els personatges típics de noies joves, a LIA no les mostren perdudes, sinó que són quatre noies “molt enfocades“, “amb les coses molt clares” i que saben el que volen fer amb la seva vida. Quatre actrius molt heterogènies en un càsting molt ben trobat, les qui tenen clar que aquesta sèrie es pot gaudir encara que no entenguis de ciència perquè està “molt ben equilibrada” la part científica amb la part personal dels personatges: “Pots centrar-te en la part humana, les contradiccions i les dificultats que han de superar”. Emma Vilarasau coincideix que han sabut representar noies “molt humanes”, “ambicioses i que s’equivoquen en les seves vides”: “Són científiques brillants, però també surten de festa, s’enamoren i la caguen com tots“.
Les actrius protagonistes de LIA aplaudeixen l’atreviment de la sèrie
De fet, les altres actrius defineixen l’experiència de treballar amb Emma Vilarasau com “molt bonica” i “un somni“: “Per a qualsevol intèrpret catalana, compartir una sèrie amb ella és un regal i un privilegi. Ha estat molt enriquidor i ens ha cuidat molt”. Ella, per la seva banda, es mostra més que encantada d’haver treballat amb aquest grup de nous talents: “De la sèrie em va agradar molt que el món femení fos el protagonista absolut, que mostrés dones científiques. Les veus molt joves, però estan molt ben preparades i surten de la universitat amb projectes potents”. L’audiovisual no havia posat el focus en dones científiques i l’actriu creu que és una bona notícia que ho hagi fet per primera vegada: “Jo no recordo cap sèrie o ni tan sols cap pel·li que les hagi mostrat, així que m’encanta“.
A l’Emma Vilarasau sembla “meravellós” haver canviat de personatge i passar de ser la mare de a una científica brillant: “Em va agradar molt que em toqués una dona amb molt de poder, ja que normalment no en tenim gaire a la ficció. Aquesta directora és exigent i intransigent, a vegades, però alhora és capaç d’entendre i empatitzar amb les altres“, explica. La sèrie demostra que hi ha un espai de futur, de possibilitats i de poder per a les futures generacions. I no obliden que la sèrie “enganxa” des del primer minut amb “ritme”, “tensió” i “girs” que deixaran ganes de més: “Acabaràs fent-ne una marató”, ens assegura l’actriu.
Tres motius més per veure la sèrie que ens comenten les mateixes protagonistes? Precisament, que situï les dones al centre en un relat tecnològic que normalment les ha mantingut al marge: “Que les noies joves puguin veure investigadores brillants i complexes amb qui inspirar-se”, aplaudeixen les mateixes actrius. LIA, a més a més, obre un espai de conversa per a noies joves que no s’han vist representades en aquest camp i això és “d’agrair”.
Ara que tots tenim accés a l’ús de la intel·ligència artificial, és més necessari que mai que es generi rebat sobre la responsabilitat que hi ha darrere. I que s’abordi aquesta tecnologia des d’una perspectiva humana i ètica, com fa aquesta sèrie, pot ser un bon primer pas.