3Cat ha organizado un gran preestreno para LIA, la nueva serie científica que han preparado con una perspectiva femenina poco habitual en este género. Emma Vilarasau dirige un equipo de cuatro investigadoras en un laboratorio de inteligencia artificial, quienes deberán intentar sostener el frágil equilibrio entre la vocación y la supervivencia económica. El Món ha sido testigo de una alfombra roja con muchos invitados que clamaban tener ganas de conocer más sobre una ficción que quiere hacer crecer la vocación por estas disciplinas entre las estudiantes. Disponible en el catálogo de la plataforma desde hoy mismo, aquí no encontraremos unos proyectos científicos que dibujen un futuro distópico o una realidad de ciencia ficción. En lugar de eso, los veremos inspirados en líneas de investigación reales que se están desarrollando actualmente y aportan un punto añadido.

Juliana (Cristina Colom), Neret (Mireia Vilapuig), Fatoumata (Laura Viñals) y Cyrielle (Clara Sans) son cuatro estudiantes de tesis doctoral que han entrado en un programa pionero en IA, que aplican a diferentes ámbitos de la tecnología, siempre competitivo y extremadamente exigente. Todas ellas han contado con el asesoramiento de científicas catalanas que han colaborado estrechamente en la creación de las tramas y el acercamiento del lenguaje tecnológico. ¿Y qué hace cada uno de los personajes? Aquí encontraremos a una hacker rebelde que detecta acosadores sexuales en las redes sociales, una ingeniera robótica muy ambiciosa que hace coches autónomos para personas que no pueden conducir, una biomédica que intenta encontrar una cura para su cardiopatía y una astrofísica que trabaja en una tecnología que quiere detectar aguas contaminadas en África.

«Ya era hora de una serie de cuatro mujeres poderosas, era necesario. Ya basta, no debería ser una novedad que una serie tenga cuatro mujeres protagonistas», claman en declaraciones para El Món. La serie lucha contra los personajes típicos de chicas jóvenes, en LIA no las muestran perdidas, sino que son cuatro chicas «muy enfocadas«, «con las cosas muy claras» y que saben lo que quieren hacer con su vida. Cuatro actrices muy heterogéneas en un casting muy bien elegido, quienes tienen claro que esta serie se puede disfrutar aunque no entiendas de ciencia porque está «muy bien equilibrada» la parte científica con la parte personal de los personajes: «Puedes centrarte en la parte humana, las contradicciones y las dificultades que deben superar». Emma Vilarasau coincide en que han sabido representar chicas «muy humanas», «ambiciosas y que se equivocan en sus vidas»: «Son científicas brillantes, pero también salen de fiesta, se enamoran y la cagan como todos«.

Emma Vilarasau, amb les quatre protagonistes de LIA | 3Cat

Las actrices protagonistas de LIA aplauden la audacia de la serie

De hecho, las otras actrices definen la experiencia de trabajar con Emma Vilarasau como «muy bonita» y «un sueño«: «Para cualquier intérprete catalana, compartir una serie con ella es un regalo y un privilegio. Ha sido muy enriquecedor y nos ha cuidado mucho». Ella, por su parte, se muestra más que encantada de haber trabajado con este grupo de nuevos talentos: «De la serie me gustó mucho que el mundo femenino fuera el protagonista absoluto, que mostrara mujeres científicas. Las ves muy jóvenes, pero están muy bien preparadas y salen de la universidad con proyectos potentes». El audiovisual no había puesto el foco en mujeres científicas y la actriz cree que es una buena noticia que lo haya hecho por primera vez: «Yo no recuerdo ninguna serie o ni siquiera ninguna peli que las haya mostrado, así que me encanta«.

A Emma Vilarasau le parece «maravilloso» haber cambiado de personaje y pasar de ser la madre de a una científica brillante: «Me gustó mucho que me tocara una mujer con mucho poder, ya que normalmente no tenemos mucho en la ficción. Esta directora es exigente e intransigente, a veces, pero al mismo tiempo es capaz de entender y empatizar con las demás«, explica. La serie demuestra que hay un espacio de futuro, de posibilidades y de poder para las futuras generaciones. Y no olvidan que la serie “engancha” desde el primer minuto con “ritmo”, “tensión” y “giros” que dejarán ganas de más: “Acabarás haciendo una maratón”, nos asegura la actriz.

Tres motivos más para ver la serie que nos comentan las mismas protagonistas? Precisamente, que sitúe a las mujeres en el centro de un relato tecnológico que normalmente las ha mantenido al margen: “Que las chicas jóvenes puedan ver investigadoras brillantes y complejas con quienes inspirarse”, aplauden las mismas actrices. LIA, además, abre un espacio de conversación para chicas jóvenes que no se han visto representadas en este campo y eso es “de agradecer”.

Els actors de la sèrie, contents a la gran preestrena | J. N.

Les actrius protagonistes de la nova sèrie sobre ciència | 3Cat

Ahora que todos tenemos acceso al uso de la inteligencia artificial, es más necesario que nunca que se genere debate sobre la responsabilidad que hay detrás. Y que se aborde esta tecnología desde una perspectiva humana y ética, como hace esta serie, puede ser un buen primer paso.