Emma Vilarasau es la gran dama del teatro catalán, quien sigue triunfando con un cartel de Entradas agotadas tras otro. Este fin de semana, la hemos escuchado en una entrevista muy personal en El suplement de Catalunya Ràdio que sirve para conocerla un poco más como persona. ¿Cómo es en casa? ¿Qué relación tiene con su marido y los hijos? Después de 36 años con Jordi Bosch, ¿ya puede decir que cree en el amor para toda la vida? Lo descubrimos en unas declaraciones que gustarán mucho a sus fans: «Nos casamos un poco más tarde, pero llevamos juntos 36 años. Nos conocimos en el Teatre Lliure y fue muy apasionado, el deseo de aquella época era diferente e inmediato. Lo resolvíamos a toda hora, pim pam. Y eso que no nos enredamos formalmente enseguida, tardamos unos años. Primero nos gustamos, hicimos nuestras cosas pero yo tenía 22 años y teníamos que ver mundo y otras personas antes».
En esta entrevista, descubrimos qué es lo que más le gusta de su marido: «Me gustó, además del físico que me atraía mucho, ese sentido del humor que tiene y que todavía me gusta. Tiene algo en la mirada que me atraviesa, que me penetra y que me conoce. Me gusta su manera de enfrentar las dificultades». Sin embargo, ha tenido que adaptarse a su carácter: «Es de esos que tarda unos días en contarte qué le pasa, necesita procesarlo. Tú que lo conoces sabes que allí se está cociendo algo, pero creo que es muy inteligente dejar que lo digiera«. El actor se sintió cautivado por su físico y también por su alegría, uno de los rasgos característicos que ha mantenido hasta ahora.
¿Su consejo para lograr una relación tan duradera? El respeto y la empatía son cosas básicas, dice: «Sin eso, es muy difícil aguantar una pareja si no eres capaz de ponerte en el lugar del otro cada vez. A pesar de las discusiones y los malos momentos…». Y aquí ha llegado un punto que ha escandalizado a Roger Escapa: «No sé si creo en el amor para siempre, pero creo en el amor. Lo creo en mi caso, pero cada caso es diferente. No es necesario que sea para siempre. Lo que sí es verdad es que, si dura, hay una sensación de tener un buen equipo que es muy importante«.
¿Qué más ha contado Emma Vilarasau sobre su vida personal?
En otras partes de la entrevista, ha revelado por ejemplo cuáles son las pesadillas que suele tener con mayor frecuencia: «Sueño muchas veces con teatro y tengo la típica pesadilla en la que no llego al escenario, que encuentro el vestuario, que no sé por dónde tengo que entrar, voy a hacer una función que no toca y no sé qué decir… Cosas de estas absurdas que nos pasa a muchas actrices». Lo más trágico, que no se da cuenta de que es un sueño y lo pasa «fatal«.
También ha explicado que su pasión más desconocida es la jardinería: «Un domingo por la mañana, si hace bueno, trabajo en mi jardín que es de las cosas que más me gustan del mundo, leo, estudio o no hago nada. Hacer de jardinera se me da bien, te lo tienes que imaginar con un estallido de flor y otras que están preparando, está bonito, todo podado y limpio sin hierbas. Para mí es una meditación, quitar malas hierbas te ayuda a descargar mucha rabia y frustración. Es un trabajo manual que me limpia mucho la cabeza», ha reconocido.
Su trabajo en el teatro la ha forzado a hacer muchas renuncias sociales, sobre todo con amigas, hermanos o sobrinos: «El otro día me dio mucha pena porque me llamó el hijo de mi sobrina, que tiene 10 años, para preguntarme si podría ir a su final de curso y no puedo ir porque tengo teatro. El mundo lleva unos horarios que tú no llevas y te lo pierdes… Todo tiene sus ventajas, pero a mí lo que no me acaba de gustar es que el mundo descansa los domingos y yo no«.
Emma Vilarasau dice con la boca pequeña todavía, después de tantos años de trayectoria, que ha superado aquello que decía, hasta hace nada, que aún duda si soy buena actriz: «Todavía hay momentos en los que dudo… No pienso que esté mal dudar de ti mismo, creo que está bien intentar ir cada vez un poco más lejos y ser un poco más tú en el trabajo, que eso cuesta«.
Se encuentra en un momento profesional muy bueno y no quiere pensar en el futuro: «Ahora estoy muy bien, no sé si vendrá algo mejor pero lo que haría es parar el tiempo ahora, si se pudiera, pero también lo decía a los 60 y si lo hubiera hecho me habría perdido todo lo que ha venido que ha sido muy bonito. A esta edad saboreas la vida de una manera. Mejor hacer el ciclo, envejecer y aceptarlo».