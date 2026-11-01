TV3 i la plataforma 3Cat engeguen el mes de novembre amb un catàleg que es reforça amb noves estrenes en ficció, documentals, entreteniment i també en l’oferta infantil. El dimarts 3 s’estrenarà LIA, una sèrie nova sobre intel·ligència artificial amb el talent femení com a protagonista. En aquests sis capítols, Emma Vilarasau s’uneix a un repartiment encapçalat per Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig i Laura Viñals. L’escenari serà un laboratori d’IA en què quatre dones científiques molt joves s’enfrontaran a reptes laborals ben exigents mentre caminen cap a la maduresa.
I bones notícies també per als fans de Quim Masferrer, ja que TV3 emetrà l’edició especial d’El Foraster que van enregistrar al Palau Sant Jordi durant el 3Cat en Viu. En aquella trobada multitudinària, el presentador va reunir alguns dels personatges més recordats dels 120 pobles que ha visitat el programa. El pròxim 9 de novembre al prime time, tothom podrà veure com va anar aquesta edició més gran del programa.
Els programes culturals que arriben a TV3 i 3Cat els pròxims dies
I una altra data a marcar al calendari, el dimecres 18 de novembre quan arribi a la graella el nou programa de Jordi Cubino. Una de les estrelles d’Eufòria impulsa un projecte inspirat en l’univers musical dels anys 80 a partir de la figura del seu alter ego de l’època, David Lyme. El doble seguirà la recerca i la formació d’un doble que sigui capaç de reviure aquell fenomen en un format híbrid que combina documental, entreteniment i cultura pop. Aquesta banda sonora buscarà connectar el record de David Lyme amb el públic nostàlgic i amb noves generacions, pel que diuen.
També en cultura, cal destacar el retorn de Tot el temps del món. Aquest espai de referència per a la conversa pausada i la prescripció literària arribarà al canal 33 el pròxim 9 de novembre en una nova etapa. El plató es mantindrà com l’espai habitual de les entrevistes, tot un programa que parla de llibres, autors i literatura sense pressa amb Andrea Gumes al capdavant.
I si ens fixem en el canal infantil, els més petits de la casa estaran entusiasmats quan sàpiguen que el 14 de novembre s’estrenarà al Super3 a nova temporada de Fuet. Tots ells podran seguir descobrint la història universal amb humor, ara amb més èpoques i personatges per descobrir com Juli Cèsar, Mata Hari o Isaac Newton. A més a més, quatre dies abans podran ballar i cantar amb més aventures musicals en la tercera temporada d’El món del Pot Petit.
Els documentals més destacats de TV3 del mes de novembre
I què sabem dels documentals que podrem veure a TV3 aquest mes de novembre? El més esperat és el que commemora els 150 anys de la fundació del Centre Excursionista de Catalunya. Més enllà de les muntanyes es podrà veure al prime time del 17 de novembre a TV3, el que permetrà descobrir com és per dins aquest espai de trobada i de divulgació cultural tan estretament vinculat a la història contemporània de Catalunya.
El 24 de novembre, el Sense ficció posarà el focus en les dones que sostenen el sistema de cures amb L’exèrcit invisible. Aquesta producció pròpia de 3Cat segueix les històries de set dones dedicades a les cures en diferents punts de Catalunya, tant en l’àmbit familiar com professional. El documental mostra la precarietat i la manca de reconeixement d’una feina essencial i mostra les mancances del sistema d’atenció a la dependència, que afecten tant les cuidadores com les persones que necessiten assistència.
I per als fans dels Estats Units, a partir d’aquest 1 de novembre tindran disponible el pols a la societat nord-americana que ha fet Lídia Heredia. La corresponsal recorre la mítica Ruta 66, de Chicago a Los Angeles, en un moment marcat per les eleccions a mig mandat. Aquest reportatge del 30 minuts recull testimonis de ciutadans de perfils diversos i aborda qüestions com les polítiques migratòries, el cost de la vida, el racisme i la polarització al voltant de Donald Trump. Un mosaic de veus i experiències que busca els matisos d’un país ple de contrastos, més enllà de les simplificacions.