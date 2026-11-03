TV3 ha encadenat una sèrie exitosa rere una altra, últimament, sobretot les que col·loca la nit dels dilluns. In Vitro n’és la prova, una sèrie sobre problemes de fertilitat que està agradant molt. Per tal de promocionar-la, han gravat en vídeo dos dels personatges més divertits i els han sotmès a un interrogatori hilarant que ha rebut aplaudiments. Pocs s’esperaven que Peter Vives i Diana Gómez acabarien preguntant-se l’un a l’altre qui és més probable que acabi a la presó. La sorpresa? Que l’actor assenyali la seva companya directament i sense ni tan sols plantejar-s’ho: “Jo no!”, etziba ella amb una cara de sorpresa.
Però ell hi ha insistit: “Tu hi aniràs per assassinat i ho saps, que el teu fill t’ho pregunta“. I, aquí, l’actriu ha reconegut que és cert que ha mantingut aquesta conversa amb el petit de cinc anys: “Sí, em va preguntar si aniria a la presó o si ell hi aniria. Vaig haver d’explicar-li que els nens no hi van”. Peter Vives, per la seva banda, creu que podria acabar-hi: “Jo somio que caic malament a tothom i vaig a la presó per mal actor. Aniré a presó per mal actor”.
Les confessions més divertides de Peter Vives i Diana Gómez
Des de TV3 també han volgut saber qui és més probable que caigui millor i, aquí, s’hi han posat d’acord: “El Peter, em van ensenyar a aconseguir el que volia per aquest mitjà“. “Saps mantenir molt bé les converses banals i les transformes en algunes coses interessant”, li ha reconegut ella. Quin dels dos prefereix sortir de festa? Aquesta és fàcil, tenint en compte que Diana Gómez té un fill i això li complica l’oci nocturn: “Ara és més probable que surtis tu i jo em quedi a casa”. “Efectivament, a mi em dona FOMO quedar-me a casa… sempre m’ha costat. Em fa por perdre’m alguna activitat si em quedes a casa“, ha reconegut Peter Vives.
Algun d’ells fugiria de tot i marxaria a viure a la platja? Ell ja viu a la platja, explica, mentre que ella viu a Sabadell. Qui és més probable que acabi sent tòxic: “Uau, jo diria que cap dels dos. Perdó, però cap dels dos. O els dos ho som molt i no ens ho diuen“. “Jo crec que els dos som molt tòxics”, “Som bones persones”, “Amaguem alguna cosa? Jo abans, potser… Acabarem a la presó”, anaven encadenant un i altre en una escena que ha fet gràcia.