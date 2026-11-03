TV3 ha encadenado una serie exitosa tras otra últimamente, especialmente las que emite la noche de los lunes. In Vitro es la prueba, una serie sobre problemas de fertilidad que está gustando mucho. Para promocionarla, han grabado en video a dos de los personajes más divertidos y los han sometido a un hilarante interrogatorio que ha recibido aplausos. Pocos esperaban que Peter Vives y Diana Gómez terminaran preguntándose mutuamente quién es más probable que acabe en la cárcel. ¿La sorpresa? Que el actor señale a su compañera directamente y sin siquiera pensarlo: «¡Yo no!», exclama ella con cara de sorpresa.

Pero él ha insistido: «Tú irás por asesinato y lo sabes, que tu hijo te lo pregunta«. Y, aquí, la actriz ha reconocido que es cierto que ha mantenido esta conversación con el pequeño de cinco años: «Sí, me preguntó si iría a la cárcel o si él iría. Tuve que explicarle que los niños no van». Peter Vives, por su parte, cree que podría acabar allí: «Yo sueño que caigo mal a todo el mundo y voy a la cárcel por mal actor. Iré a la cárcel por mal actor».

Peter Vives y Diana Gómez, cómplices en un vídeo | Instagram

Las confesiones más divertidas de Peter Vives y Diana Gómez

Desde TV3 también han querido saber quién es más probable que caiga mejor y, aquí, se han puesto de acuerdo: «Peter, me enseñaron a conseguir lo que quería por este medio«. «Sabes mantener muy bien las conversaciones banales y las transformas en cosas interesantes», le ha reconocido ella. ¿Cuál de los dos prefiere salir de fiesta? Esta es fácil, teniendo en cuenta que Diana Gómez tiene un hijo y eso le complica el ocio nocturno: «Ahora es más probable que salgas tú y yo me quede en casa». «Efectivamente, a mí me da FOMO quedarme en casa… siempre me ha costado. Me da miedo perderme alguna actividad si me quedo en casa«, ha reconocido Peter Vives.

¿Alguno de ellos huiría de todo y se iría a vivir a la playa? Él ya vive en la playa, explica, mientras que ella vive en Sabadell. ¿Quién es más probable que acabe siendo tóxico: «Uau, yo diría que ninguno de los dos. Perdón, pero ninguno de los dos. O los dos lo somos mucho y no nos lo dicen«. «Yo creo que los dos somos muy tóxicos», «Somos buenas personas», «¿Escondemos algo? Yo antes, quizá… Acabaremos en la cárcel», iban encadenando uno y otro en una escena que ha hecho gracia.