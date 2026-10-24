David Verdaguer (Malgrat de Mar, 1983) y Bruna Cusí (Barcelona, 1986) protagonizan In vitro, la nueva serie de TV3 a caballo entre el drama y la comedia que refleja los dilemas éticos, emocionales y sociales que plantea la fertilidad en el siglo XXI. El estreno de los dos primeros capítulos ha logrado una muy buena audiencia y, ahora, El Món los entrevista para descubrir todos los secretos de esta ficción de casting potente y buenísimas interpretaciones.

Protagonizan In vitro, la nueva serie de TV3 para las noches de los lunes. ¿Nervios e ilusión ante un proyecto así?

David Verdaguer: Estamos muy contentos e ilusionados, sí. Hace un año que grabamos la serie y mira si nos ha cambiado la vida desde entonces, sobre todo a uno de los dos y no soy yo quien ampliará la familia. Fuera bromas, la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de presentar In Vitro y eso no siempre pasa porque, a veces, presentas cosas… En este caso, estamos muy contentos y muy orgullosos de participar en la serie porque realmente está muy bien.

Bruna Cusí: A mí también me hace una ilusión especial que se estrene el día de la inauguración de Serializados, que es un festival maravilloso. He ido muchos años como espectadora y, ahora, me gusta estar en la presentación de esta manera.

David Verdaguer y Bruna Cusí protagonizan In vitro, la nueva serie de TV3 | Mireia Comas

La reproducción asistida no es un tema que se haya tratado mucho en la ficción, por no decir nada.

D: Parece mentira, sí, ¿cómo puede ser que no se haya hecho una serie sobre este tema antes? Porque todos hemos tenido alguna experiencia con la reproducción asistida. O bien lo hemos experimentado en carne propia o tenemos amigos que se han encontrado con ello… Y ahora más que nunca, que somos padres y madres cada vez más mayores. Lo mejor es que, en esta serie, el tema está tratado con mucha inteligencia. La combinación entre comedia y drama está muy bien lograda y muy bien hecha. Le dan importancia al tema, pero le quitan hierro al mismo tiempo. Y creo que es muy inteligente hacerlo así por parte de Marc y Alejandra, que lo vivieron en sus propias carnes.

Cada vez conocemos más casos de parejas que tienen que recurrir a la fecundación in vitro. ¿Por qué sigue siendo un tabú hablar de ello?

B: Yo creo que está relacionado con que parece que no poder tener hijos es un problema y un error del sistema.

D: Un fracaso personal.

B: Exacto, un fracaso. Haces una personalización sobre ese fracaso, pero en todo caso es un fracaso de la sociedad, y no tuyo, el hecho de que estemos siendo padres y madres tan mayores. Que las mujeres retrasen su maternidad por el trabajo o por temas económicos, porque muchas parejas lo retrasan por economía, o muchas mujeres que lo dejan para más adelante porque no encuentran la pareja con quien querer ser madre. Creo que todavía sigue siendo tabú, justamente por eso, porque parece que sea un problema personal cuando en realidad es una situación social del mundo de hoy día.

David Verdaguer aplaude la iniciativa de la serie de TV3 | Mireia Comas

Por eso es importante que el tema llegue a la ficción. ¿Les da la sensación de que en las películas siempre se muestra la búsqueda de embarazo como un proceso rápido y fácil?

D: Sí, en la ficción todo este tema siempre se suele mostrar como un proceso mucho más fácil. Y me viene a la cabeza una imagen de Els dies que vindran, y me sabe mal porque parece que me esté haciendo un autohomenaje, pero allí es bonito porque mostraba un parto que derivaba en cesárea. No es como en el resto de películas donde se ve a las madres dar un par de gritos y ya sale el bebé. La realidad es otra cosa. Y, sí, es importante que por fin se muestre la realidad de la reproducción asistida.

B: Y confiamos en que esta serie abra las puertas a que empiecen a haber muchas más sobre la reproducción in vitro y de la maternidad en general. Yo, por ejemplo, vengo de hacer un curso que se llama Premier feu que habla de la violencia obstétrica durante un parto.

D: ¿Que se llama cómo, has dicho?

B: Primer fuego, vaya.

D: Ah, de acuerdo, que no lo habías pronunciado bien (ríe).

B: Lo que decía, que está muy bien que haya proyectos audiovisuales que hablen de la violencia obstétrica porque es un tema muy común del que no se habla. Y confío en que, todos estos relatos, comenzarán a vivir y esperemos que haya un boom sobre el tema porque nos encontremos más series sobre esto. Ahora que hay muchas más mujeres creando, confío en que eso ayudará a que el relato se pueda explicar más. No se ha hablado lo suficiente y creo que se tiene que hablar mucho más.

Bruna Cusí llegará a la clínica para hacer de enlace con los pacientes | Mireia Comas

¿Esta es una serie didáctica que ayudará al espectador a entender más cosas sobre la fecundación in vitro y la reproducción asistida?

D: Sí, claro, y es muy interesante precisamente por eso. Es una serie bastante didáctica y, además, no es aleccionadora. Nosotros mismos hemos aprendido de la serie, ya que cuando preparábamos la serie Bruna pudo ir a un laboratorio y comprobar cómo se hace en la vida real todo este proceso. Y es entonces cuando te das cuenta de que es un p… milagro. La reproducción asistida es una locura. En In vitro se explica muy bien qué pasa en el laboratorio, cómo funcionan las cosas, cómo va… Nos asesoraron mucho y eso es muy importante que la gente lo sepa. Durante el rodaje siempre había alguien del laboratorio diciendo si eso va así en realidad o si eso no lo harías nunca en un laboratorio. Pequeños detalles como si, para hacer ese proceso concreto, tendrías que llevar guantes o no. Han sido muy cuidadosos con este tema tan delicado y la gente podrá conocer la realidad de la fecundación in vitro y también casos concretos, ya que muchos de los casos que tratamos en la serie están inspirados en casos reales.

B: Cada caso esperamos que acabe generando debate. Tiene que quedar claro que esta no es una serie que dé respuestas, sino que genera preguntas y hace que reflexiones. En el capítulo se puede hablar de ciertos casos e, incluso, pondremos sobre la mesa dilemas morales y éticos. Hablaremos de todos ellos sin apostar por aleccionar o ser un panfleto, sino como una manera de decir que esta es la realidad y plantearnos qué pensamos sobre todo esto.

«Plantearemos dilemas morales y éticos para hacernos plantear qué pensamos de todo esto»

D: Hay un caso concreto muy loco que plantea un dilema moral, el de la persona que dice que quiere tener un hijo de su marido que está muerto. Pues, jolín, yo en la vida real no sabría qué hacer y todo esto hace que realmente te explote la cabeza. Es un caso dramático y ficcionado, sí, pero creo que da para que hables después con los tuyos. Está muy bien la modulación que se ha hecho, que no damos ninguna respuesta clara pero que ayuda a llevar el tema a la gente y que sea menos tabú.

¿En cada capítulo plantean un caso diferente, entonces?

B: Sí, en cada uno de los episodios tenemos un caso concreto de un paciente diferente que se acaba resolviendo en el mismo capítulo.

D: Luego hay, evidentemente, lo que se mantiene a lo largo de toda la serie que es la trama de los personajes protagonistas. Y, además, también hay un par de tramas de dos embarazos diferentes, el caso de su hermana y el de una pareja francesa, que van evolucionando a lo largo de toda la temporada.

La reproducción asistida llega a la ficción de la mano de TV3 | Mireia Comas

Sus personajes son muy diferentes y un poco antagonistas, pero al mismo tiempo se entienden y tienen una relación que acaba siendo divertida.

B: Blanca es una científica que trabaja haciendo investigación en la universidad. Lo que pasa es que lleva muchos años en la precariedad y, en un momento dado, le ofrecen trabajar en esta clínica de fertilidad para trabajar de la mano de Héctor, que es el personaje de David. Mi tarea es, un poco, la de enlace entre el laboratorio y las pacientes. Y es que hay algo en el mundo de los médicos y de la medicina, que no deben haber aprobado muchos de ellos la asignatura de psicología. En este caso, Blanca viene a cubrir este vacío empático, hará de puente para explicar con cuidado a las pacientes los hallazgos científicos o las situaciones que cada una tiene. Lo que pasa es que esta empatía la llevará a veces a pasarse de la raya y a traspasar un poco lo que es personal y lo que es profesional y se meterá más en un lío en este sentido.

D: Héctor, por su parte, es un embriólogo muy bueno. Es buenísimo… pero lo es solo si está él encerradito solo en el laboratorio con sus instrumentos. Su problema es que no tiene ninguna empatía. El caso de los dos es curioso porque son muy buenos haciendo su trabajo, pero los dos suplen con el trabajo una serie de carencias. El personaje de Bruna tiene que tomar unas decisiones hacia dónde tiene que ir su vida, y, en el mío, trabajo para tapar ciertos traumas del pasado. Él es de los que piensa que si no te relacionas con humanos, pues es más difícil que te hagan daño. Que es verdad y es cierto, pero vaya… no se da cuenta. Siempre es mejor relacionarte con la vida y que te haga daño, pero que te diga cosas bonitas. Tanto Héctor como Blanca son una pareja de antagonistas que hacen muy bien su trabajo y que forman un buen equipo, se compensan más o menos bien.

Bruna Cusí, actriz de la nueva serie In vitro | Mireia Comas

¿Se pondrán de acuerdo en algo?

D: Bueno… Hombre, podemos decir que hay una cierta tensión sexualeta entre ellos. Pero no te diremos qué pasa, tienes que acabar la serie. El final es bastante abierto, yo lo deseo mucho, con todo el corazón, que haya segunda temporada. Hay tramas que se cierran, pero es un final abierto… Ya lo verás, ya lo verás.

¿Cómo se trata en la serie el tema económico que siempre viene ligado con la reproducción asistida?

D: Hay un personaje, nuestro jefe, que interpreta esta parte más capitalista del sistema de fecundación y reproducción asistida. Él enseña la parte de negocio de preocuparse por la publicidad que se hace de la clínica, de los TikToks que pueden grabar nuestros pacientes… Él será el que dice que es importante que los pacientes estén contentos, pero no por ellos mismos sino porque así tendremos más clientes que se gastarán más dinero. Se explican las dos partes, que eso es muy interesante, y también dejamos claro que hay, como en todos los oficios, profesionales buenísimos y que también tienen empatía y tratan bien con la gente. Sí que es un tema tan delicado y tan invasivo, sobre todo en el caso de la mujer, que estaría bien, como con todo, que no se olvidara la parte humana.

David Verdaguer interpreta a un embriólogo estrella | Mireia Comas

¿Qué les ofrece su futuro profesional, más allá de esta serie?

D: Yo estoy rodando una serie con Movistar, estoy haciendo otra serie para otra plataforma y, el año que viene, haré teatro. Estoy supercontento. Y, además, tendré diciembre y enero libres para poder pasar la Navidad en familia y feliz. Bueno, con familia seguro, feliz no lo sé. Pero lo que me encanta es poder tener todo el trabajo en Barcelona y doy gracias a los Dioses por no tener que desplazarme y poder conciliar.

B: Eso es perfecto… Tener trabajo en Barcelona es perfecto, que nos den mucho trabajo en Barcelona.

D: ¡Por favor!

B: Yo, en mi caso, tengo dos películas que se estrenarán de cara al año que viene. Una que se llama Un dios que no baila, que es una película gallega, y Mestres con Judit Colell que aún no se ha estrenado.

D: Y Bruna no lo dice, pero también está escribiendo porque, más allá de ser actriz, es una mujer creativa que piensa cosas. Está escribiendo un personal y propio, lo está desarrollando.

B: Y me están pagando por hacerlo, lo cual está muy bien. Así que esperemos que algún día salga a la luz. Y, claro, estoy en un proceso de creación doble porque también tendré un hijo.

D: ¡Tienes toda la razón, un proceso de creación doble! Qué fuerte.

Ellos son los protagonistas de la serie In vitro | Mireia Comas

Vuelven a trabajar juntos y parece que les gusta.

B: A mí me encanta trabajar con David, pero creo que hay la sensación de que tú y yo hemos trabajado mucho juntos, cuando tampoco lo hemos hecho tanto. Hicimos Estiu 1993, que nos marcó la vida, hicimos aquella obra de teatro que… bueno, tal vez mejor ni decirlo.

D: Sí… hicimos algo que no nos fue nada bien y ahora esta serie. Solo hemos hecho tres cosas.

B: Una obra de teatro… que no he vuelto a hacer teatro desde entonces, eh. Da la sensación de que somos la pareja catalana, pero tampoco hemos trabajado tanto juntos.

D: Parecemos Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau… Sea como sea, es un gusto trabajar juntos.