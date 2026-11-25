Bruna Cusí protagoniza In vitro, la serie sobre problemas de fertilidad que ha conseguido números muy buenos y mejores críticas en 3Cat. La ficción intenta romper el tabú que aún acompaña este tema, un objetivo que también se ha marcado la actriz tal como demuestra la última entrevista que ha concedido. Embarazada a los 40 años, ella misma ha experimentado en primera persona todo lo que conlleva la decisión de retrasar la maternidad por la falta de conciliación. Ha hablado de ello con mucho detalle y sinceridad en una conversación en la cadena SER, en la que confiesa que congeló sus óvulos cuando se dio cuenta de que se estaba haciendo mayor y aún no podía dar el paso de formar una familia.

En su caso, ha podido tener un embarazo natural pero no confiaba mucho en ello: «No tenía muy claro que pudiera ser natural porque a esta edad… ya sabes que a partir de los 35 años la fertilidad cae en picado, ya que te lo dicen abiertamente. Y, de hecho, precisamente por este miedo decidí congelar los óvulos para poder tener la opción de retrasar mi maternidad. Y no porque quisiera, sino porque no podía ser madre antes».

Bruna Cusí ha querido reflexionar, precisamente, sobre los motivos que cree que hay detrás de este cambio de paradigma. La edad media de las madres aumenta año tras año y esto no es casual, sino que responde a una larga lista de cuestiones: «Tiene que ver con que accedemos al mundo laboral mucho más tarde que nunca, ya que accedemos a poder tener estabilidad económica y de vivienda mucho más grandes que antes», reflexiona la intérprete. Y no quiere que pasemos por alto otro tema, que el amor contemporáneo y la idea de las relaciones ha cambiado totalmente en los últimos años: «Ahora el amor es más líquido y cuesta encontrar a alguien que quiera comprometerse a largo plazo».

Bruna Cusí enumera los motivos que explican el retraso de la maternidad

Al menos, en su experiencia, Bruna Cusí reconoce que le ha costado «mucho» encontrar hombres que quieran paternar. ¿Y por qué cree que pasa esto? «Ellos pueden esperar más a tener hijos porque biológicamente se lo pueden permitir«, añade. Pero es que, además, notan que ser padre de familia antes tenía mucho más estatus que ahora: «Ahora tienes estatus si eres Leonardo DiCaprio, esta idea de Silicon Valley de ser exitoso en el trabajo y tener una chica joven al lado para sacarla a pasear«. ¿Y un tercer argumento? Que, finalmente, los hombres han entendido que para poder tener hijos debe existir una conciliación que, a muchos, «no les interesa«.

También hay que destacar el hecho de que las ayudas que se dan a las familias son cada vez más escasas. El gobierno no está potenciando que los jóvenes tengan hijos a edades tempranas, más bien todo lo contrario. ¿Un ejemplo? Que ahora se den ayudas a las deportistas no para tener hijos, sino para congelar los óvulos y retrasar su maternidad: «Estoy totalmente en contra de esto porque esto, lo único que hace, es aumentar el problema». ¿Qué deberían hacer las administraciones? Ayudar a conciliar, realmente, para facilitar que las mujeres puedan vivir la maternidad «de manera más tranquila» y también «más jóvenes«.

Bruna Cusí, actriz de la nueva serie In vitro, habla de su maternidad | Mireia Comas

Un problema que afecta cada vez a más mujeres, que acaban viéndose forzadas a tomar medidas como la congelación de óvulos para intentar garantizarse tener un poco menos de problemas cuando intenten ser madres.