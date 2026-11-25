Bruna Cusí protagonitza In vitro, la sèrie sobre problemes de fertilitat que ha aconseguit números molt bons i millor crítiques a 3Cat. La ficció intenta trencar el tabú que encara acompanya aquest tema, un objectiu que també s’ha marcat l’actriu tal com demostra l’última entrevista que ha concedit. Embarassada als 40 anys, ella mateixa ha experimentat en primera persona tot el que comporta la decisió d’endarrerir la maternitat per la manca de conciliació. N’ha parlat amb molt de detall i sinceritat en una conversa a la cadena SER, en la qual confessa que va congelar els seus òvuls quan va adonar-se que s’estava fent gran i encara no podia fer el pas de formar una família.
En el seu cas, ha pogut tenir un embaràs natural però no hi confiava gens: “No tenia molt clar que pogués ser natural perquè amb aquesta edat… ja saps que a partir dels 35 anys la fertilitat cau en picat, ja que t’ho diuen obertament. I, de fet, precisament per aquesta por vaig decidir congelar els òvuls per poder tenir l’opció d’endarrerir la meva maternitat. I no perquè volgués, sinó perquè no podia ser mare abans”.
Bruna Cusí ha volgut reflexionar, precisament, sobre els motius que creu que hi ha darrere d’aquest canvi de paradigma. L’edat mitjana de les mares augmenta any rere any i això no és casual, sinó que respon a una llarga llista de qüestions: “Hi té a veure que accedim al món laboral molt més tard que mai, ja que accedim a poder tenir estabilitat econòmica i d’habitatge molt més grans que abans”, reflexiona la intèrpret. I no vol que passem per alt un altre tema, que l’amor contemporani i la idea de les relacions ha canviat totalment els últims anys: “Ara l’amor és més líquid i costa trobar algú que vulgui comprometre’s a llarg termini”.
Bruna Cusí enumera els motius que expliquen l’endarreriment de la maternitat
Almenys, en la seva experiència, Bruna Cusí reconeix que li ha costat “molt” trobar homes que vulguin paternar. I per què creu que passa això? “Ells poden esperar-se més a tenir fills perquè biològicament s’ho poden permetre“, afegeix. Però és que, a més a més, noten que ser pare de família abans tenia molt més estatus que ara: “Ara tens estatus si ets Leonardo DiCaprio, la idea aquesta de Silicon Valley de ser exitós a la feina i tenir una noia jove al costat per treure-la a passejar“. I un tercer argument? Que, finalment, els homes han entès que per poder tenir fills ha d’existir una conciliació que, a molts, “no els interessa“.
També s’ha de destacar el fet que les ajudes que es donen a les famílies són cada vegada més minses. El govern no està potenciant que els joves tinguin fills a edat tempranes, més aviat tot el contrari. Un exemple? Que ara es donin ajudes a les esportistes no per tenir fills, sinó per congelar els òvuls i endarrerir la seva maternitat: “Estic totalment en contra d’això perquè això, l’única cosa que fa, és augmentar el problema”. El que haurien de fer les administracions? Ajudar a conciliar, realment, per facilitar que les dones puguin viure la maternitat “de manera més tranquil·la” i també “més joves“.
Un problema que afecta cada vegada més dones, que acaben veient-se forçades a prendre mesures com la congelació d’òvuls per intentar garantir-se tenir una mica menys de problemes quan intentin ser mares.