Marta Riumbau parla del divorci i la maternitat en solitari com mai abans

Marta Riumbau és l’última protagonista del pòdcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, en el qual ha reflexionat sobre el seu divorci i la faceta de mare soltera. Només uns dies després de saber-se que ha patit un avortament, se la sent sincerar-se sobre les ganes que tenia de formar una família nombrosa. Ha tingut mala sort en l’amor i això li ha complicat aquest desig, que finalment no sembla que es pugui complir. No obstant això, es mostra encantada amb l’arribada de la petita Julieta que fa poc més d’un any que va néixer.
La influencer ho ha compartit pràcticament tota la seva vida a través d’Instagram, on ha fet negoci com a creadora de contingut sobretot de temes de decoració. En el seu moment, va documentar com preparava la gran boda que celebraria en una finca caríssima a Argentona amb Borja Barbany. Poc després van divorciar-se, així que aquella història no va funcionar. I, des de llavors ha tingut algunes relacions que s’han fet mediàtiques com és el cas dels anys que va estar amb Diego Matamoros. Semblava que amb ell sí que podia fer el pas de tenir un bebè, però no van posar-se d’acord amb quin era el millor moment per fer el pas i van acabar trencant. Finalment, va acabar iniciant el procés per ser mare soltera a través de la fecundació in vitro i ara gaudeix de la seva nena.
No ha estat fàcil, però, acceptar que aquesta decisió era la correcta: “El primer que vaig haver de fer va ser treure del meu cap que era un fracàs ser mare soltera. Jo estava casada, ens havíem comprat una casa i teníem un negoci… Però no va passar. Pots pensar que ser mare sola és un fracàs, però per mi és la victòria més gran que he fet a la meva vida”. En aquesta entrevista, la catalana Marta Riumbau parla sobre el divorci: “Em vaig casar, em vaig divorciar i vaig canviar totalment la meva vida. Vaig traslladar-me a Madrid i ara soc mare soltera. He fet una evolució molt gran i m’adono que la persona del passat ja no soc jo perquè ella no tenia absolutament res a veure amb el que soc ara”. Després de la separació, reconeix que va canviar molt la manera de parlar a les xarxes socials perquè la van criticar molt: “Em vaig fer molt petita i vaig deixar de parlar tant a càmera“.
Marta Riumbau se sincera sobre la decisió de ser mare soltera
Ella sempre havia volgut ser mare “molt jove” i tenir quatre fills “molt seguits”, però no va poder ser: “Primer, estava amb una persona que era l’equivocada. Després vaig estar amb un altre que tampoc… Estava esperant una cosa que no sabia si acabaria arribant i m’estava perdent els millors anys sense ser mare. Quan vaig fer els 35 anys, em vaig fer l’extracció d’òvuls i uns mesos més tard va néixer Julieta“.
Què ha dit sobre la decisió de ser mare soltera als 36 anys, se’n penedeix? “Crec que estic a la flor de la vida, però sé que quan Julieta tingui la meva edat jo ja seré gran. M’hauria agradat tenir-la 10 anys abans, crec que s’està normalitzant tenir els fills a una edat que hauria de rebaixar-se una mica”. La seva família va mostrar-li molt suport quan va dir que s’embarcaria en l’aventura de ser mare sense una parella al costat: “Sempre m’han agradat molt els nens i s’ho esperaven bastant. Crec, de fet, que em costaria més criar-la amb una altra persona que fer-ho tota sola. He hagut d’eliminar la frustració, això sí, que en tenia molta”.
“Quan estàs en parella, sou dos per igual i moltes vegades la mare es queda sola mentre ell treballa i es passa el dia esperant que arribi el pare per fer la funció de pare. Jo, en canvi, sé que m’he d’organitzar i que no vindrà ningú per la porta a ajudar-me”, reflexiona. Ara mateix, està molt bé tota sola i no es planteja com canviaria la seva vida amb parella: “Em ve tan poc de gust… No sabria ni per on començar. No em ve de gust viure amb ningú, potser és una època per la qual he de passar“. Una entrevista que l’apropa una mica més als seus seguidors.