Marta Riumbau habla del divorcio y la maternidad en solitario como nunca antes

Marta Riumbau es la última protagonista del pódcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, en el cual ha reflexionado sobre su divorcio y la faceta de madre soltera. Solo unos días después de saberse que ha sufrido un aborto, se la escucha sincerarse sobre las ganas que tenía de formar una familia numerosa. Ha tenido mala suerte en el amor y eso le ha complicado este deseo, que finalmente no parece que se pueda cumplir. No obstante, se muestra encantada con la llegada de la pequeña Julieta que hace poco más de un año que nació.

La influencer ha compartido prácticamente toda su vida a través de Instagram, donde ha hecho negocio como creadora de contenido sobre todo de temas de decoración. En su momento, documentó cómo preparaba la gran boda que celebraría en una finca carísima en Argentona con Borja Barbany. Poco después se divorciaron, así que aquella historia no funcionó. Y, desde entonces ha tenido algunas relaciones que se han hecho mediáticas como es el caso de los años que estuvo con Diego Matamoros. Parecía que con él sí que podía dar el paso de tener un bebé, pero no se pusieron de acuerdo sobre cuál era el mejor momento para dar el paso y terminaron rompiendo. Finalmente, terminó iniciando el proceso para ser madre soltera a través de la fecundación in vitro y ahora disfruta de su niña.

No ha sido fácil, sin embargo, aceptar que esta decisión era la correcta: «Lo primero que tuve que hacer fue sacar de mi cabeza que era un fracaso ser madre soltera. Yo estaba casada, nos habíamos comprado una casa y teníamos un negocio… Pero no sucedió. Puedes pensar que ser madre sola es un fracaso, pero para mí es la victoria más grande que he hecho en mi vida». En esta entrevista, la catalana Marta Riumbau habla sobre el divorcio: «Me casé, me divorcié y cambié totalmente mi vida. Me trasladé a Madrid y ahora soy madre soltera. He hecho una evolución muy grande y me doy cuenta de que la persona del pasado ya no soy yo porque ella no tenía absolutamente nada que ver con lo que soy ahora». Después de la separación, reconoce que cambió mucho la manera de hablar en las redes sociales porque la criticaron mucho: «Me hice muy pequeña y dejé de hablar tanto a cámara«.

Marta Riumbau se sincera sobre la decisión de ser madre soltera

Ella siempre había querido ser madre «muy joven» y tener cuatro hijos «muy seguidos», pero no pudo ser: «Primero, estaba con una persona que era la equivocada. Después estuve con otro que tampoco… Estaba esperando algo que no sabía si terminaría llegando y me estaba perdiendo los mejores años sin ser madre. Cuando cumplí los 35 años, me hice la extracción de óvulos y unos meses más tarde nació Julieta«.

¿Qué ha dicho sobre la decisión de ser madre soltera a los 36 años, se arrepiente? «Creo que estoy en la flor de la vida, pero sé que cuando Julieta tenga mi edad yo ya seré mayor. Me habría gustado tenerla 10 años antes, creo que se está normalizando tener los hijos a una edad que debería rebajarse un poco». Su familia le mostró mucho apoyo cuando dijo que se embarcaría en la aventura de ser madre sin una pareja al lado: «Siempre me han gustado mucho los niños y se lo esperaban bastante. Creo, de hecho, que me costaría más criarla con otra persona que hacerlo sola. He tenido que eliminar la frustración, eso sí, que tenía mucha».

La influencer se sincera en una entrevista sobre el divorcio y la maternidad en solitario | Europa Press

«Cuando estás en pareja, sois dos por igual y muchas veces la madre se queda sola mientras él trabaja y se pasa el día esperando que llegue el padre para hacer la función de padre. Yo, en cambio, sé que tengo que organizarme y que no vendrá nadie por la puerta a ayudarme», reflexiona. Ahora mismo, está muy bien sola y no se plantea cómo cambiaría su vida con pareja: «Me apetece tan poco… No sabría ni por dónde empezar. No me apetece vivir con nadie, quizás es una época por la que tengo que pasar«. Una entrevista que la acerca un poco más a sus seguidores.