TV3 ha consolidat la nit dels dilluns com un bon aparador per a les seves sèries més potents. Després del superèxit de Gènesi, l’estrena d’In vitro també ha aconseguit uns números molt i molt positius. Per primera vegada, una ficció posa sobre la taula un tema tan potent com encara tabú com és la reproducció assistida. A cavall entre el drama i la comèdia, la sèrie protagonitzada per David Verdaguer i Bruna Cusí reflecteix els dilemes ètics, emocionals i socials que planteja la fertilitat encara avui dia.
Amb un repartiment de luxe, protagonistes i secundaris fan un molt bon paper amb actuacions que han agradat molt. El David Verdaguer hi interpreta l’Hèctor, un embriòleg brillant però poc empàtic que topa amb la implicació emocional de la seva col·lega a la clínica de fertilitat, la Blanca, defensat per la Bruna Cusí. A més a més, la vis còmica de la Diana Gómez està molt ben explotada en el paper de dona boja per ser mare, amb una María Pujalte brillant a qui acompanyen Alain Hernández i Peter Vives.
El primer capítol ha obtingut un bon 18,5% de quota de pantalla amb 345.000 teleespectadors enganxats darrere de la pantalla, mentre que el segon s’ha quedat amb un 17,8% igual de bo i 254.000 persones de mitjana. Amb l’assessorament de professionals especialitzats en reproducció assistida, la sèrie combina el rigor científic amb un to proper que ha deixat amb ganes de saber com continua aquesta història.
TV3 ha estrenat In vitro la nit de dilluns, mentre les cadenes de la competència emetien els seus programes de sempre. El Hormiguero amb Pepe Navarro i Florentino Fernández ha quedat en segona posició amb el 9,8% de share, mentre que La Revuelta sembla haver-se acostumat a la medalla de bronze i, en aquesta ocasió, es queda amb un 8,9%. Completen el rànquing les cites esbojarrades de First Dates (7,5%), l’anàlisi d’Horizonte (6,3%) i l’humor tan característic d’El Intermedio (5,5%).
Què diuen els teleespectadors d’In vitro?
Les xarxes han tret fum en aquest dilluns d’estrena i, com és habitual, els comentaris que hi escriuen els teleespectadors ens serveixen per descobrir com ha estat la rebuda de la sèrie. En general, sembla que l’opinió és unànime i la idea ha agradat: “Ja tocava una sèrie com In vitro, felicitats“, escriu un usuari. D’altres consideren que els dilluns són “menys dilluns” ara que sabem que serà nit de sèrie: “M’està agradant, tota una sorpresa agradable i amb la comèdia justa per temes tan sensibles“. Una usuària a Instagram aplaudeix que la ficció “està fenomenal“, mentre que una altra destaca el bon paper que hi fa David Verdaguer: “Bon actor, bona sèrie i necessària“.
Ja tocava una sèrie com #InVitro3Cat. Felicitats.— l’Esbudellador de la Salut (@esbudelladorbcn) October 19, 2026
Doncs m’està agradant, tot una sorpresa agradable i amb la comèdia justa per temes tant sensibles. #InVitro3Cat— Miquel ||*|| ♿ (@miki_gtr) October 19, 2026
Amb tot, doncs, una bona rebuda i ganes de veure els següents capítols la setmana vinent.