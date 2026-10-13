L’emissió d’un vídeo amb declaracions d’un matrimoni contra les vacunes en el programa Vèrtex de TV3 ha desencadenat una contundent reacció política i institucional per part del PSC i els seus càrrecs institucionals. Tant el Govern de la Generalitat com el grup parlamentari dels socialistes han carregat durament contra la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals (CCMA) per haver donat veu a dos antivacunes en ple debat sobre la desinformació, i poques hores després han passat a l’acció contra el 3Cat.
La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha anunciat la petició de compareixença “urgent” a la cambra de la presidenta de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, i del director de TV3, Sigfrid Gras, perquè ambdós donin explicacions per un vídeo del programa que presenta Ramon Pellicer, que després va oferir una taula de debat amb dues científiques que desmuntaven els arguments dels antivacunes. En roda de premsa aquest dimarts des del Parlament, Díaz ha qualificat el fet d'”irresponsabilitat” en el context actual i ha demanat a la presidenta de la comissió parlamentària de control de la CCMA que convoqui la sessió immediatament.
D’altra banda, el secretari de Mitjans de Comunicació, Carles Escolà, ha enviat una carta a la mateixa CCMA per traslladar el “neguit” de l’executiu, així com un escrit al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), on remarca la “greu” situació generada per l’emissió del contingut durant el darrer cap de setmana. El moviment del PSC i de l’executiu es produeix l’endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, critiqués la televisió pública per donar veu als antivacunes en els mateixos termes que ha fet servir la portaveu socialista. “La nostra queixa i el nostre rebuig ja han estat traslladats als responsables del 3Cat”, va dir a la xarxa X.
Paneque critica TV3 per introduir “missatges no contrastats”
En aquest sentit, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha confirmat que la qüestió ha estat abordada a l’inici de la reunió del Consell Executiu del Govern aquest dimarts. En la roda de premsa posterior a la reunió, Paneque ha subratllat l’impacte “molt directe” d’aquests continguts en la ciutadania i ha defensat que “la veu de la ciència i el contrast científic ha de ser l’únic que guiï aquestes informacions”. “En un tema com el de la salut, pensem que una televisió pública hauria de tenir una cura molt especial de contrast”, ha remarcat Paneque, tot i recordar que els òrgans de direcció del corporatiu públic responen davant la seu parlamentària. “No s’haurien de poder introduir missatges no contrastats científicament, en una televisió pública s’hauria de tenir una cura especial amb el contrast”, ha opinat la portaveu.
Junqueras també ha criticat TV3 per l’emissió del vídeo
A les crítiques s’hi ha sumat el president d’ERC, Oriol Junqueras, qui ha manifestat a través de les xarxes socials que els mitjans públics s’han de regir rigorosament per criteris de rigor de forma permanent. “La televisió pública del país hauria de basar-se sempre en criteris científics quan parla de salut”, ha afirmat el dirigent republicà. Junqueras ha celebrat la rectificació posterior realitzada per la cadena i ha après la confidència que no es tornin a produir episodis d’aquesta naturalesa en la graella de la televisió pública catalana.