La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat aquest dijous sol·licitar la compareixença de la seva presidenta, Rosa Romà, i del director de TV3, Sigfrid Gras, per donar explicacions per la presència d’antivacunes al programa Vèrtex. La iniciativa respon a la polèmica generada per una entrevista a dos antivacunes de dos minuts i mig al programa que presenta Ramon Pellicer, que després va oferir una taula de 8 minuts amb dues científiques i un reporter del programa –que va aportar dades estadístiques– que desmuntaven els arguments dels antivacunes. La proposta socialista s’ha saldat amb nou vots a favor de PSC i Junts, tres vots en contra de PP i Vox i quatre abstencions per part d’ERC, Comuns i la CUP.
L’emissió de l’entrevista va provocar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, critiqués públicament TV3 i manifestés a través del seu compte de la xarxa social X que s’havien queixat “als responsables del 3Cat”. Després d’això, el PSC ho va criticar en roda de premsa i va registrar dues peticions perquè Romà comparegui a la comissió de control de la CCMA per donar explicacions sobre això argumentant que cal saber “quins criteris van determinar la presència de posicions contràries a les vacunes en el programa Vèrtex i, sobretot, com després es van aplicar a les xarxes”. El diputat socialista José Ignacio Aparicio ha defensat la proposta de compareixença perquè no es pot posar “a la mateixa balança uns antivacunes amb uns criteris científics” en una època de plena immunització ciutadana.
Des de Junts, el diputat Agustí Colomines, ha defensat el vot afirmatiu argumentant que, si un grup considera que s’ha d’explicar una qüestió concreta, s’ha de fer. “Sempre estarem a favor que es donin explicacions en la comissió de control”, ha dit sense entrar al fons de la qüestió. De fet, Colomines ha formulat una pregunta sobre aquesta situació al director de TV3: “Com es van verificar i contrastar les seves afirmacions?” i ho ha equiparat amb “presentar els terraplanistes com una alternativa científica”. A més, ha criticat que s’utilitzés les declaracions dels antivacunes “com a reclam” a les xarxes. Gras, per la seva banda, ha demanat als diputats que “es mirin el vídeo sencer” abans de la compareixença per donar explicacions. En qualsevol cas, ha explicat que dues especialistes van rebatre els arguments dels antivacunes i ha llegit alguns dels arguments que van exposar per desmuntar les manifestacions dels antivacunes. “Si agafem la globalitat, no hi ha motiu de crítica”, ha conclòs.
Donar veu al discurs antivacunes des d’una televisió pública és una irresponsabilitat. En un context de creixent desinformació, els mitjans públics tenen el deure d’informar amb rigor i no d’amplificar missatges que posen en risc la salut pública. La nostra queixa i el nostre rebuig ja han estat traslladats als responsables de @som3cat.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 12, 2026
L’oposició retreu el tuit d’Illa
La votació ha evidenciat discrepàncies profundes entre els diferents grups pel que fa a l’abast del control parlamentari sobre els mitjans públics. ERC s’ha mostrat crític amb la via adoptada i ha atribuït el posicionament dels socialistes al tuit de Salvador Illa per “condicionar” el funcionament de la comissió. El diputat Joan Ignasi Elena ha advertit que obrir la porta a demanar compareixences per a continguts tan específics pot “obrir un escenari complicat” i buidar de sentit real la comissió de control, tot defensant que el focus s’hauria de centrar en el caràcter general de la gestió audiovisual i no en un espai o minut concret.
La diputada dels Comuns Susana Segovia ha dit que la qüestió es podia liquidar la qüestió amb una pregunta a la comissió, i creu que el posicionament dels socialistes “obre un escenari complicat” perquè “tots els grups podem demanar compareixences”. Amb tot, ha vinculat la petició dels socialistes al “missatge que va fer Illa“. La CUP, per la seva banda, ha fet una reflexió en el mateix sentit que republicans i Comuns i creu que es posa el “llistó” molt alt i creu que la postura dels socialistes catalans respon a “interessos electorals”. En aquest sentit, Xavier Pellicer ha recordat que el PSC va tombar la petició de compareixença per la suspensió de l’emissió del documental Alerta Inundable. Al seu torn, des de Vox s’ha criticat que el PSC està donant resposta a un anunci que va fer el president de la Generalitat, però creu que desvirtua el treball de la comissió. Aliança Catalana no ha fixat posicionament perquè no ha assistit a la comissió.