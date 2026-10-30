El PSC ha reclamat aquest divendres a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) una aplicació ferma del llibre d’estil davant dels “discursos d’odi” a les xarxes socials i, en aquest sentit, ha instat TV3 a intervenir i amonestar amb “targeta groga o vermella” a Jair Domínguez, humorista i copresentador del programa Està Passant. Durant la seva intervenció parlamentària, el diputat socialista Cristòfol Gimeno ha manifestat que no volia “parlar de noms”, però ha fet referència explícita a un fil de Jair Domínguez a la xarxa social X, on s’assegurava que “el gran problema d’Occident és la pèrdua o destrucció de la identitat”, que “la multiculturalitat és el perill”, i es lamentava que ser “identitari” hagi esdevingut un terme pejoratiu.
Més enllà dels sous, el lloguer i el comerç sostenible, que son coses passatgeres (com la vida), hi ha quelcom que hauria de preocupar i unir els europeus i és evitar que els nazis i l’islam s’apoderin de les nostres ciutats. Salvar el país del totalitarisme. Parlem-ne. 👇— Jair Dominguez (@sempresaludava) October 21, 2026
El parlamentari socialista ha equiparat el fil de l’humorista amb “el discurs que sentim al Parlament per part de les extremes dretes. Dels que destil·len odi cada dia. Dels que defensen, d’alguna manera, la puresa de la raça catalana, alguns, i la puresa de la raça espanyola, d’altres”. Amb aquest argument, Domínguez ha instat els responsables de TV3 a actuar perquè els presentadors i col·laboradors habituals són “la cara que promociona la marca de la casa” i constitueixen un referent clau per a molts ciutadans i joves, que “no diferencien entre la televisió pública i les xarxes socials d’aquesta persona”. Per això, el diputat socialista ha defensat que s’han d’aplicar mesures correctores clares i ha assenyalat que una “targeta groga o si cal vermella és molt pedagògica” per evitar comentaris que, segons ell, inciten a l’odi.
“No podem ensenyar targetes grogues i vermelles”
“Ja sé de qui em parla”, li ha etzibat el director de TV3, Sigfrid Gras, durant la seva resposta, on també ha recordat que la cadena ha actuat i ha ensenyat “targeta groga” quan hi ha hagut situacions que s’han produït en programes. Gras ha manifestat que entén el debat, però ha exposat que la CCMA compta amb més d’un miler de col·laboradors, i que la seva obligació principal és vigilar i supervisar tots els continguts que s’emeten a través dels mitjans de comunicació i canals de difusió de TV3.
Gras ha admès que hi ha comentaris que agraden a la direcció i d’altres que no, però ha subratllat que existeix un límit molt fi i complex entre el compliment del llibre d’estil i el respecte a la llibertat d’expressió d’aquestes persones en els seus espais privats. En aquesta línia, ha remarcat que “nosaltres tampoc podem entrar a les seves xarxes a dir el que han de dir”, tot afegint que intentar regular o prohibir les xarxes particulars de tots els col·laboradors suposaria un terreny d’una gran dificultat jurídica i pràctica. “No podem ensenyar targetes grogues i vermelles per coses que passen fora dels nostres mitjans”, ha conclòs.
PP i Vox carreguen contra Gal·la Castelltort i demanen “mesures”
D’altra banda, PP i Vox han denunciat a la Comissió de Control de la CCMA un vídeo de la presentadora del programa Loft d’iCat, Gal·la Castelltort, justificant els aldarulls a França i arribant a animar a cremar la Sagrada Família. El popular Alberto Villagrasa ha atacat la “indigència moral” de la col·laboradora per “incitar els més joves a la violència”, i ha reclamat “mesures” exemplars als responsables dels mitjans públics. Per la seva banda, Alberto Tarradas, de Vox, ha qualificat de “greus i irresponsables” les declaracions de Castelltort, i ha reclamat a la CCMA que prengui mesures contra la col·laboradora.
En la resposta al PP, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha defensat la complexitat de trobar un equilibri constant entre l’obligat compliment del llibre d’estil per part de tots els professionals i la llibertat d’expressió en els canals privats dels col·laboradors. Romà ha assenyalat que el comentari de Castelltort es va produir en un àmbit extern al programa i que “fora de context pot tenir una determinada interpretació, però en el seu context i per al seu públic en pot tenir una altra”. A més, tot i admetre que hi ha comentaris que a vegades no li agraden gens, ha subratllat que entrar a regular les opinions en espais particulars és un terreny extremadament delicat, alhora que ha remarcat la necessitat de protegir la imparcialitat dels mitjans públics catalans. Una opinió compartida per Gras en la seva resposta a Vox.