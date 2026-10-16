Los deslices pueden hacer historia, aunque sea de forma minimalista. Así lo acredita la sesión de la Comisión de Asuntos Institucionales celebrada este jueves en el Parlamento. Un error en la votación de Vox ha permitido que el humorista y guionista Jair Domínguez, perseguido por la formación ultraespañolista en los Tribunales, comparezca en la cámara catalana para expresar su opinión como experto en la elaboración del proyecto de ley del Audiovisual de Catalunya.

Los diputados de la comisión que preside Albert Batet realizaron las votaciones de las comparecencias que solicitan los grupos para recopilar argumentos y datos para redactar el informe de la ley. En un primer bloque, referente a comparecientes relacionados con la administración pública, se votaron conjuntamente. Pero en el momento de elegir a los comparecientes relacionados con la profesión audiovisual, el PP y el PSC pidieron votación separada de los comparecientes. La Mesa y la comisión aceptaron la votación separada.

Joan Garriga, en el momento de la votación de Domínguez

«Ya se ha votado, y el voto no se puede cambiar»

La primera votación separada fue precisamente la de la comparecencia de Jair Domínguez. Los siete votos de los populares y del PSC fueron en contra. Por su parte, Junts, ERC y CUP votaron a favor, con 8 votos y Comuns y Vox se abstuvieron. En un primer momento, el letrado de la comisión sumó mal y dio un empate a ocho, y se propuso lo que se conoce como voto ponderado. Pero, el portavoz de ERC, Joan Ignasi Elena, se percató del error y rectificó. En el recuento, pues, se aprobó la comparecencia de Domínguez. Fue entonces cuando el portavoz de Vox, Joan Garriga, pidió cambiar el voto al constatar el error, pero Batet se lo impidió. «Ahora ya se ha votado, no se puede volver a votar», argumentó Batet. Por lo tanto, Vox de llevar a Domínguez a los Tribunales, ha facilitado que se explique cómo debe ser la ley del Audiovisual de Catalunya.