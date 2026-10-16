Les relliscades poden fer història, encara que sigui de forma minimalista. Així ho acredita la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals celebrada aquest dijous al Parlament. Una errada en la votació de Vox ha permès que l’humorista i guionista Jair Domínguez, empaitat per la formació ultraespanyolista als Tribunals, comparegui a la cambra catalana per tal d’expressar la seva opinió com expert en l’elaboració del projecte de llei de l’Audiovisual de Catalunya.
Els diputats de la comissió que presideix Albert Batet van fer les votacions de les compareixences que demanen els grups per tal de recollir arguments i dades per redactar la ponència de la llei. En un primer bloc, referit a compareixents relacionats amb l’administració pública es van votar conjuntament. Però en el moment d’escollir els compareixents relacionats amb la professió audiovisual, el PP i el PSC van demanar votació separada dels compareixents. La Mesa i la comissió va acceptar la votació separada.
“Ja s’ha votat, i el vot no es pot canviar”
La primera votació separada va ser precisament la de la compareixença de Jair Domínguez. Els sets vots del populars i del PSC van ser en contra. Per la seva banda, Junts, ERC i CUP van votar a favor, amb 8 vots i Comuns i Vox es van abstenir. En un primer moment, el lletrat de la comissió va sumar malament i va donar un empat a vuit, i es va proposar el que es coneix com a vot ponderat. Però, el portaveu d’ERC, Joan Ignasi Elena, es va donar de l’errada i va rectificar. En el recompte, doncs, es va aprovar la compareixença de Domínguez. Va ser aleshores quan el portaveu de Vox, Joan Garriga, va demanar canviar el Vox en constatar l’errada, però Batet, li va impedir. “Ara ja s’ha votat, no es pot tornar a votar”, va argumentar Batet. Per tant, Vox de portar Domínguez als Tribunals, ha facilitat que s’expliqui com ha de ser la llei de l’Audiovisual de Catalunya.