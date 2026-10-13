TV3 ha rebut per totes bandes per l’entrevista que ha fet a dos antivacunes en horari de màxima audiència. Vèrtex, el programa de Ramon Pellicer dels diumenges al prime time, ha emès un reportatge on donava veu a un matrimoni obertament contrari a les vacunes. Els han permès justificar aquesta decisió amb tota mena d’arguments en un vídeo que, tret de context, ha fet que molta gent manifestés la seva indignació. I és que des de 3Cat ens insisteixen que la idea era oferir tots els punts de vista sobre un tema d’actualitat, ja que s’estava parlant aquella setmana de la campanya de vacunació. I, afegeixen, que tot just després d’aquests tres minuts donaven pas a una taula de debat molt més llarga amb dues científiques que oferien arguments professionals que desmuntaven la justificació que havia ofert aquesta parella.
Sigui com sigui, la reacció ha estat furibunda perquè molts consideren que no s’hauria de permetre que transmetin aquesta ideologia antivacunes en una televisió pública. I, més enllà de les audiències, cal destacar que també hi ha hagut rebombori polític perquè diverses autoritats han posat el crit al cel. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha arribat a titllar “d’irresponsabilitat” que 3Cat hagi donat veu als antivacunes. En una piulada a la xarxa X, ha dit que “en un context de creixent desinformació”, els mitjans públics tenen “el deure” d’informar amb rigor i no d’amplificar missatges que posen en risc la salut pública.
D’altra banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha subratllat a la mateixa xarxa social que la televisió pública del país “hauria de basar-se sempre en criteris científics quan parla de salut”. L’epidemiòleg Antoni Trilla també ho ha criticat: “Les vacunes són segures i efectives. La ciència i les dades així ho sostenen. Eviten malalties, complicacions, ingressos, discapacitats i morts. La falsa ciència i la desinformació, en salut pública, causen danys reals. 3Cat ha d’estar sempre amb la ciència”, ha escrit.
Donar veu al discurs antivacunes des d’una televisió pública és una irresponsabilitat. En un context de creixent desinformació, els mitjans públics tenen el deure d’informar amb rigor i no d’amplificar missatges que posen en risc la salut pública. La nostra queixa i el nostre rebuig ja han estat traslladats als responsables de @som3cat.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 12, 2026
La televisió pública del país hauria de basar-se sempre en criteris científics quan parla de salut. Celebrem la rectificació i esperem que no es repeteixi una situació similar.— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 12, 2026
Què va passar al Vèrtex de TV3 d’aquest diumenge?
El reportatge introductori de la taula de debat, com dèiem, entrevistava una parella que assegurava que no havien volgut vacunar els fills. Aquests nens, que ara ja són pares, han pres la mateixa decisió i tampoc no han vacunat el fill que acaben de tenir. Tots dos van aplaudir que hagin seguit el seu exemple i han deixat anar un argument rere un altre: “Si a un cos li poses un tòxic, doncs aquell cos es posa malalt. L’objectiu principal de les farmacèutiques és vendre i els efectes secundaris són pitjors que els beneficis que et poden produir les vacunes”.
I, després d’aquest testimoni, van donar el micròfon a Gemma Moncunill, investigadora dirigent del grup del CaixaResearch Institute i de l’IS-Global, i Judit Vall, catedràtica d’economia aplicada de la UB i presidenta de la Societat Catalana d’Economia. Elles, amb arguments professionals, van voler restar credibilitat a l’opinió dels experts perquè les dades de l’Organització Mundial de la Salut demostren que les vacunes han salvat més de 150 milions de vides.
El vídeo que havien compartit a X va generar una allau de crítiques que els van donar peu a esborrar-lo, encara que el reportatge complet encara es pot veure a la plataforma en el tram final del programa. La corporació justifica que, com a mitjà públic, han de donar veu a totes les versions i fomentar el debat. A més a més, que hauria estat cabdal tenir a plató dues expertes que aportaven arguments científics que les contrarestaven.